Uniunea Naționala a Barourilor cere modificarea urgenta a legilor justiției. Solicitarea avocaților catre Guvern și Parlament

Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România cere Parlamentului, Președintelui României, Guvernului, Consiliului Superior al Magistraturii și partidelor politice să coopereze loial și transparent pentru transpunerea de urgență în legislație a tuturor deciziilor Curții Constituționale și a Directivelor Europene care sancționează încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor români sau care sunt de natură să The post Uniunea Națională a Barourilor cere modificarea urgentă a legilor justiției. Solicitarea avocaților către Guvern și Parlament appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.