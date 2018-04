Uniunea Ziaristilor Profesioniști din Romania (UZPR) Cluj are un nou președinte. Liviu Alexa:Apar cu dintii breasla jurnalistilor atunci cand ea este atacata pe nedrept sau murdarita

Liviu Alexa

Jurnalistul clujean Liviu Alexa este incepand de astazi presedintele filialei Cluj a Uniunii Ziaristilor Profesionisti din Romania (UZPR), conform unui anunt oficial facut chiar printr-un comunicat publicat pe site-ul web al Uniunii:

"La iniţiativa unui mai nou membru al UZPR, Liviu Alexa, aproape 30 de jurnalişti din capitala transilvană au convenit să se grupeze, pentru a avea reprezentativitate. Aşteptăm ca municipiul Cluj, nereprezentat la recenta Adunare Generală anuală, să redevină, prin oamenii săi de seamă, importante personalităţi ale jurnalismului regional, chiar naţional, factor activ în viaţa organizaţiei.

Felicitându-l pe Liviu Alexa pentru demersul său, îi menţionăm pe cei care, conform declaraţiilor personale, i s-au alăturat: Mureşan Radu, Patca Iulian, Florea Maria, Dan Brudaşcu, Vanea Ioan Vasile, Petruş Costică, Focşanu Marius Cristian, Bâzu Mihail, Barboş Vasile, Dordai Augusta, Cojocaru Eugen, Csatari Melinda, Ţene Florinel Sandu, Ţene Ioan Vasile, Pascu Cristina, Pruteanu Florin, Mureşanu Cristian, Herţanu Constantin, Furdui Gelu-Dorel, Vitan Adriana, Vereş Ileana-Voichiţa, Buzoianu Dumitru, Miclăuş Mihai-Ioan, Benche Ioan, Constantinescu Ion şi Sângeorzan Maria”, arată Biroul de Presa al UZPR.

Ce obiective are Liviu Alexa pentru UZPR filiala Cluj

Dupa anuntul oficial facut de UZPR, noul presedinte al filialei clujene, Liviu Alexa si-a prezentat si proiectele pe care le are in vedere din noua postura:

"In ultimele saptamani, am discutat cu aproape toti membrii UZPR din raza judetului Cluj. Spun "cu aproape" pentru ca unii, cam 5 persoane, desi nu au contribuit cu nimic la UZPR, profitand doar de facilitatea de spor de 50 la suta la pensie, au preferat sa ma priveasca de sus. Nu e nimic, alte cateva zeci m-au ascultat si mi-au oferit increderea de a reorganiza ca presedinte filiala UZPR la Cluj.

Cateva constatari triste din discutiile cu majoritatea membrilor:

- nu s-au intalnit niciodata intr-un cadru organizat

- unii dintre ei au trecut in nefiinta iar breasla clujeana sau conducerea UZPR centrala nu stie acest lucru. Pentru memoria lor, nu s-a facut nici macar un anunt de condoleante, daramite o coroana din partea breslei clujene. Acest lucru il voi schimba din temelii.

- unii colegi UZPR pensionari au probleme grave de sanatate, nu a existat niciodata macar un telefon de compasiune din partea UZPR Cluj pentru ei. Acest lucru se va schimba, toti membrii filialei clujene a UZPR vor beneficia de consultatii medicale gratuite in urma parteneriatelor pe care le voi incheia ca presedinte cu cele mai importante clinici private clujene

- nu exista un sediu si nici o evidenta LA ZI a membrilor UZPR din judetul Cluj

Cea mai importanta idee insa din intalnirile cu jurnalistii UZPR care mi-au oferit acest mandat este dorinta de unitate, de conlucrare, de implicare pentru ca UZPR sa aiba la Cluj o imagine noua, moderna, respectabila. Iar asta ma motiveaza foarte mult, voi demonstra foarte repede cu fapte si realizari ca increderea in mine e pe deplin meritata. Transmit un mesaj de unitate si parteneriat tuturor jurnalistilor clujeni din UZPR: haideti sa conlucram, orgoliile nu sunt caramizi spre progres", spune presedintele UZPR filiala Cluj, Liviu Alexa.

Proiecte ambitioase pentru UZPR filiala Cluj

Jurnalistul Liviu Alexa, 38 de ani, are 20 de ani de experienta in presa si peste un deceniu de antreprenoriat in presa, fiind proprietarul unui grup media cu 63 de angajati, din care fac parte televiziunea nationala de stiri NCN (in curs de lansare), televiziunea locala NCN Cluj, precum si 8 publicatii online in judete reprezentative ale tarii.

In noua sa calitate, Liviu Alexa si-a trasat niste obiective indraznete pentru inceputul mandatului de presedinte al UZPR filiala Cluj:

- un sediu pentru filiala Cluj a UZPR, un loc de intalnire pentru sedinte si discutii. UZPR nu a avut niciodata sediu oficial la Cluj

- actualizarea evidentei membrilor activi si marirea numarului de membri cu inca 30 de persoane, jurnalisti pe care Liviu Alexa se angajeaza, potrivit declaratiilor sale, sa ii inscrie ca membri in filiala Cluj a UZPR

- negocierea de catre Liviu Alexa pentru membrii UZPR filiala Cluj a unor reduceri substantiale la concertele mari organizate in oras, expozitii si competitiile sportive importante. Este un demers perfect fezabil si important pentru jurnalistii UZPR, orice banut ce ramane in buzunar conteaza.

- consultatii medicale gratuite la clinicile private clujene pentru membrii UZPR filiala Cluj si, acolo unde se impune, suport financiar pentru analize sau medicatie, din sponsorizarile pe care noul presedinte Liviu Alexa se angajeaza sa le aduca

- crearea unei proceduri de suport pentru jurnalistii UZPR filiala Cluj care sunt dati in judecata pentru insulta si calomnie si plata integrala de catre UZPR filiala Cluj a serviciilor de reprezentare avocatiala pentru membrii care au nevoie de reprezentare legala, prin intermediul sponsorizarilor pe care noul presedinte Liviu Alexa se angajeaza sa le aduca

- crearea unei proceduri de suport pentru jurnalistii UZPR filiala Cluj care au conflicte de munca cu patronatul si sustinerea lor activa pentru remedierea situatiei.

- Organizarea de catre UZPR filiala Cluj a patru mari evenimente anuale care sa pozitioneze corect breasla atat in ochii jurnalistilor tineri sau experimentati, cat si in ochii opiniei publice

1) Lansarea Anuarului UZPR filiala Cluj - luna decembrie 2018

2) “Jurnalistii Anului” - un concurs cu premii in bani pentru productiile celor mai talentati jurnalisti din Cluj - luna noiembrie 2018

3) “Premiile UZPR filiala Cluj” - intalnire de sfarsit de an in care sa premiem clujenii care, prin faptele lor deosebite, au iesit in evidenta in anul respectiv - luna decembrie 2018

4) Un eveniment de o zi in care membrii UZPR filiala Cluj sa se intalneasca cu cei mai importanti oameni de afaceri din Cluj pentru a afla care sunt planurile noastre si prioritatile lor, pentru a ne cunoaste mai bine, pentru a identifica noi cai de comunicare si de oglindire a activitatii marilor companii clujene in presa locala - octombrie 2018

- Deschiderea unui dialog real cu conducerea Facultatii de Stiinte Politice din UBB pentru ca membrii UZPR filiala Cluj sa poata sa ajute sectia de Jurnalism sa ii pregateasca mai bine si mai realist pe studenti, crearea de evenimente in parteneriat pentru ca identitatea breslei jurnalistilor sa fie corect receptata de viitorii studenti.

- Atragerea de parteneriate si sponsorizari care sa creasca veniturile UZPR filiala Cluj la cifra de 10 000 de euro anual, o suma neatinsa vreodata in aceasta filiala

Potrivit propriei sale declaratii, Liviu Alexa se angajeaza public sa isi dea demisia din pozitia de presedinte al UZPR filiala Cluj in 5 aprilie 2019, adica exact peste un an de la numire, daca macar unul dintre aceste obiective nu va fi indeplinit.

"Mi-am asumat acest rol fiindca stiu sa muncesc, stiu sa construiesc si stiu sa aduc bani pentru proiecte solide. Toata lumea stie cat tin la breasla mea si ca apar cu dintii breasla jurnalistilor atunci cand ea este atacata pe nedrept sau murdarita. UZPR este singura organizatie profesionala a breslei jurnalistilor ramasa in picioare, singura organizatie care a facut in mod real ceva pentru jurnalisti, prin ambitia presedintelui Doru Dinu Glavan. Mai sunt lucruri de imbunatatit? Sigur! Dar lucrurile se pot imbunatati doar cu implicare, nu cu pareri de pe margine", a mai spus Liviu Alexa.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.