Universitatea Cuza se pregateste sa-i primeasca cum se cuvine pe boboci. Manifestari diverse pentru noii studenti

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi organizeaza a opta editie a evenimentului „Bun venit la UAIC", dedicat informarii si orientarii studentilor din anul I. In perioada 30 septembrie - 2 octombrie, noii studenti ai Universitatii vor fi intampinati de colegi mai mari, asociatii studentesti, angajati ai UAIC si reprezentanti ai institutiilor de cultura si companiilor din Iasi. Pe parcursul celor trei zile, bobocii vor gasi in fata Universitatii zeci de infochioscuri amenajate doar pentru ei. Prima oprire o vor face la punctul de informare central, de unde vor putea ridica gratuit o mapa cu informatiile esentiale de orientare in studentie. Aceasta contine ghidul studentul ...