Universitatea de Vest propune retragerea titlului de doctor in cazul fostului ministru Florian Bodog

Fostul ministru al Sanatatii Florian Bodog a plagiat in teza sa de doctorat in Stiinte Economice, sustinuta in 2008 la Universitatea de Vest din Timisoara (UVT), a stabilit Comisia de Etica. In urma acestui verdict, Senatul UVT a hotarat, vineri, sa propuna retragerea titlului de doctor.