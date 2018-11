Universitatea Tehnica din Iasi si HUAWEI Romania inaugureaza un centru de instruire, unic in tara

rectorat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luni, 5 noiembrie 2018, incepand cu ora 9:45, in amfiteatrul T3 din cladirea Rectoratului Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iasi (TUIASI), va avea loc festivitatea de deschidere a Centrului de Instruire Huawei Authorized Information and Network Academy (HAINA). Centrul de Instruire HAINA isi va desfasura activitatea in cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare, fiind la ora actuala singurul centru de acest fel din tara. Creat la initiativa Huawei Romania, acesta va desfasura programe de studiu extracurriculare in domeniul retelelor de calculatoare si vine in intampinarea studentilor TUIASI prin desfasurarea gratuita a activitatilor de instruire. De asemenea, tot prin intermediul ce ...