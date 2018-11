Universitatile tehnice membre ARUT atrag atentia asupra consecintelor scaderii bugetului Ministerului Educatiei Nationale

Dan CASCAVAL google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Reprezentantii Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iasi au participat la o reuniune de lucru alaturi de membrii celor patru institutii de invatamant superior tehnic care mai fac parte din Alianta Romana a Universitatilor Tehnice (ARUT), care a avut loc la Cluj-Napoca in perioada 22-23 noiembrie. In urma intalnirii, membrii ARUT au solicitat Ministerului Educatiei Nationale sa revizuiasca o parte din deciziile care afecteaza invatamantul superior. Printre acestea se numara si prevederile Articolului 15 din OUG 90 din 2017 referitor la „obligatia de a reduce cu 10% platile efectuate in anul 2018 pentru bunurile si serviciile aferente intretinerii si functionarii institutiei”, ...