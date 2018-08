UNTOLD, noutatile editiei cu numarul 4

Propunerea Comisiei Tehnice pentru postul de selectioner al reprezentativei Under 21 a Romaniei, Mirel Radoi, a fost aprobata de Comitetul Executiv al FRF in cadrul sedintei de joi, 2 august.

De cate ori are, in Romania, un ministru dreptul sa greseasca grav inainte de a fi obligat sa demisioneze? Dar detinatorul unui portofoliu cheie, precum ministrul Apararii? Dar un prim-ministru? Intreb nu pentru mine.

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai admirate vedete din showbiz-ul autohton, dar, se pare, si cei de afară sunt impresionați de ea. Recent, celebrul Philipp Plein s-a îndrăgostit de ea și ar încerca s-o cucerească. Bianca a aflat, sigur, că este una dintre țintele vestitului designer, și nu ar da înapoi, mai ales că […] The post Anunțul făcut de Bianca Drăgușanu, după ce au apărut informațiile că Philipp Plain e îndrăgostit de ea: ”Ne-am mutat într-un…” appeared first on Cancan.ro.