Unui copil i s-a implinit marea dorinta, dupa ce i-a aratat Mosului o fotografie

Un baietel din Wisconsin s-a dus, impreuna cu bunica lui, sa il intalneasca pe Mos Craciun intr-un mall din oras. Baietelul s-a urcat in bratele Mosului, tinand in mana fotografia unei fetite. Copilul a spus ca in fotografie este sora sa, Sarah, care este foarte bolnava. „Stiu ca e mult ceea ce iti cerem, Mosule, dar fetita din fotografie este nepoata mea, sufera de o boala grava si medicii ii dau sanse minime de supravietuire. Ne-au spus ca este posibil sa nu mai traiasca pana la Craciun. Crezi ca este posibil, Mosule, sa vii la spital sa o vezi pe Sarah?", a spus bunica cu lacrimi in ochi si glasul sfasiat de durere. Mosul a mers la spital si a imbratisat-o pe micuta. „Acum, Sara ...