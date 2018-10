Unui jurnalist britanc din Hong Kong i-a fost refuzata viza dupa ce a condus o conferința a curentului separatist

Autorităţile din Hong Kong au refuzat să reînnoiască viza de lucru a unui jurnalist de la Financial Times care lucra în fosta colonie britanică, la două luni după ce el a condus o conferinţă cu un militant separatist din Hong Kong, a informat ziarul financiar, transmite vineri France Presse preluată de Agerpres.

Redactor-şef pentru Asia la Financial Times, Victor Mallet este de asemenea vicepreşedinte al Clubului de corespondenţi străini (FCC), o instituţie de presă în Hong Kong.Autorităţile din Hong Kong au încercat fără succes să descurajeze FCC, care invită regulat personalităţi la conferinţe deschise membrilor săi şi mass-media, să îl primească la 14 august pe Andy Chan, liderul micului Partid Naţional, care militează pentru independenţa ex-coloniei britanice revenită sub suveranitatea Beijingului în 1997.Mallet a fost animatorul conferinţei la care Chan a acuzat China că vrea "să anexeze" şi "să distrugă" fosta colonie britanică.Mici demonstraţii ale susţinătorilor şi adversarilor lui Chan au avut loc în jurul FCC, iar fostul şef al executivului din Hong Kong, Leung Chun-ying, a cerut în mod deschis ca prestigiosul club să fie evacuat din clădirea pe care o ocupă şi care aparţine guvernului."Este prima dată când ne confruntăm cu o astfel de situaţie în Hong Kong", a declarat Financial Times într-un comunicat, confirmând că reînnoirea vizei jurnalistului britanic a fost respinsă. "Nu nu s-a oferit niciun motiv pentru refuz", potrivit aceleiaşi surse.În virtutea acordului de retrocedare dintre Beijing şi Londra, Hong Kongul se bucură de semi-autonomie şi libertăţi necunoscute în restul Chinei continentale, inclusiv libertatea de exprimare.Dar mulţi sunt cei care consideră că aceste libertăţi se erodează şi că China îşi înăspreşte controlul asupra micului teritoriu.Refuzul acordării unei noi vize pentru Mallet este un semn al degradării situaţiei drepturilor omului în Hong Kong, a declarat Maya Wang de la Human Rights Watch.De asemenea, "guvernul din Hong Kong începe să urmeze Beijingul în acţiunile sale agresive împotriva celor ale căror opinii nu le plac autorităţilor", a adăugat ea.Săptămâna trecută, autorităţile din Hong Kong au interzis Partidul Naţional, o premieră de la revenirea teritoriului în 1997 sub suveranitatea Beijingului.