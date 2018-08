Unul dintre apropiatii lui Schumacher, vesti proaste despre starea acestuia: "Realitatea este dureroasa"

Michael Schumacher google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Situatia lui Michael Schumacher pare sa nu fie asa de buna precum s-a spus in urma cu putin timp. Chiar daca unul dintre cei mai apropiati prieteni ai fostului pilot, Jean Todt, a spus ca Schumacher s-a trezit din coma si vrea sa nu mai apara in fata publicului, un alt amic al neamtului sustine ca nu e nimic adevarat. Ramas sub protectia anonimatului, individul respectiv spune ca familia fostului pilot face tot posibilul pentru ca lumea sa nu vada niciodata vreo imagine cu Schumacher in starea sa actuala. Mai mult decat atat, acesta continua si spune ca idolul din Formula 1 poate muri oricand. "Nu putem impiedica lumea sa vada ceea ce isi doreste sa vada. Familia isi imagineaza ca pentru el e ...