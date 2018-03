Unul dintre cei mai brutali criminali din istorie a trait acum 8000 de ani in Europa!

Craniu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O echipa de savanti incearca de ani de zile sa afle misterul unei crime ce dateaza de 8000 de ani, si care a avut loc in nordul Europei. Acestia au gasit 10 cranii infipte pe niste tepuse, asezate in cerc, uitandu-se in interior, acolo unde era asezat corpul unui copil de doar 10 luni. Analizele au aratat ca toate cele 10 persoane au fost rude intre ele, insa motivul crimei odioase nu s-a descoperit. Echipa de cercetatori spun insa ca au aflat cateva detalii despre ce s-a intamplat. Victimele, atat barbati cat si femei, au fost torturate inainte de a fi omorate. Ba chiar timp de cateva saptamani la rand. Barbatii aveau craniul zdrobit in mai multe locuri, la fel si femeile, insa in mai putina masura. Cel ...