Unul dintre cei mai buni arbitri ai Romaniei va arbitra meciul Real Madrid - TSKA Moscova

Ovidiu Hategan va arbitra pe Real Madrid in a doua runda a fazei grupelor din Champions League. Aradeanul va conduce intalnirea pe care campioana en-titre o va disputa marti, de la ora 22:00, in deplasare, cu formatia rusa TSKA Moscova. La tusa se vor afla Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe, iar aditionali vor fi Radu Petrescu si Sebastian Coltescu, in vreme ce Radu Ghinguleac va fi rezerva. Hategan nu a mai condus niciodata un meci al castigatoarei editiei precedente din Champions League, dar a fost rezerva la Supercupa Europei in care Real Madrid a fost invinsa de rivala Atletico Madrid, cu scorul de 4-2 dupa prelungiri. In schimb, pe vicecampioana Rusiei a mai arbitrat-o in doua randuri, da ...