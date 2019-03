Unul dintre cei mai controversați scriitori dezvaluie ca a vrut 'sa scape de homosexualitatea sa' cu ajutorul unei exorcizari

Scriitorul Marlon James a mărturisit că a vrut cu disperare "să scape de homosexualitatea sa" cu ajutorul unei exorcizări, informează Press Association.

Scriitorul jamaican, câştigător al Premiului Man Booker în 2015, a povestit că a trecut printr-o încercare "extremă" din dorinţa de a-şi schimba sexualitatea, scrie agerpres.ro.

James, devenit faimos odată cu cel de-al treilea roman al său, "A Brief History Of Seven Killings", a spus că în tinereţe, nefiind sigur de propria sa sexualitate, a fost dispus să se supună unui ritual extrem de sever pentru a se integra în societatea jamaicană.

Invitat la emisiunea Desert Island Discs, de pe BBC Radio 4, James a explicat că problemele sale s-au rezolvat în cele din urmă atunci când a decis să renunţe la religie, nu la sexualitatea sa.

Romancierul a mărturisit că s-a îmbolnăvit de mai multe ori în timpul unei exorcizări în biserica de care aparţinea, la care apelase în speranţa că îl va schimba.

Potrivit scriitorului, plecarea în Statele Unite i-a permis să scrie mai liber despre sexualitatea sa, despre care nu a vorbit mulţi ani.

