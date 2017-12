Unul dintre cei mai cunoscuti actori, investigat de politisti in urma unei acuzatii de viol

femeie 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Unul dintre cei mai cunoscuti actori este vizat de o ancheta a politiei, in urma unei acuzatii de viol pe care acesta o considera ”complet fabricata”. Politia din Santa Monica a transmis ca analizeaza o plangere privind un comportament sexual nepotrivit pe care Sylvester Stallone l-ar fi avut in anii 1990, informeaza BBC. Martin Singer, avocatul actorului, a declarat ca o femeie a depus o plangere la politie, spunand ca ”violul a avut loc in urma cu 27 de ani”. ”Clientul meu contesta categoric reclamatia”, a mai precizat Singer. Purtatorul de cuvant al politiei din Santa Monica a declarat ca va fi facuta o ”investigatie aprofundata” inainte ca acest caz sa ...