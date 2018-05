Unul dintre cei mai cunoscuti judecatori din Romania paraseste sistemul

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către preşedintele României propunerea privind eliberarea din funcţie, prin pensionare, a Angelei Dragne, judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.Aşa cum am mai arătat, Angela Dragne face parte din completul care judecă dosarul în care Valentin Răducu Preda, fost secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor şi ex-consilier al lui Radu Ştefan Mazăre în perioada în care acesta a fost edilul-şef al oraşului, a fost condamnat, în primă instanţă, la şase ani de închisoare. În cauză, Valentin Răducu Preda a luat patru ani de închisoare, pentru divulgarea secretului care periclitează siguranţa statului, cinci ani de închisoare, pentru trafic de influenţă, în formă continuată, trei ani pentru favorizarea infractorului. Instanţa a contopit pedepsele închisorii, astfel că lui Valentin Răducu Preda i s-a aplicat pedeapsa închisorii cea mai grea, şi anume cinci ani de închisoare, la care s-a adăugat sporul de un an de închisoare, urmând ca, în final, să execute pedeapsa rezultantă de şase ani de închisoare.Mai departe, Angela Dragne a făcut parte din completul care a soluţionat în primă instanţă celebrul dosar „Gala Bute“, cauză în care printre inculpaţi se află şi Elena Udrea, fostul ministru al Dezvoltării Regionale şi Turismului, bănuită de luare de mită (trei infracţiuni), abuz în serviciu şi tentativă la folosirea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, pentru obţinerea pe nedrept de fonduri europene. Fostul ministru a fost condamnat la şase ani de închisoare cu executare în dosarul „Gala Bute“. Procurorii ceruseră o pedeapsă de 21 de ani de închisoare. Elena Udrea fost condamnată pentru luare de mită şi abuz în serviciu, dar a fost achitată pentru acuzaţia de abuz în serviciu.Angela Dragne a făcut parte din completul care a judecat, pentru scurt timp, dosarul privind retrocedarea a 25 de hectare de teren din zona Brătianu - Constanţa (Anadalchioi). În prezenta cauză, care, actualmente, se află la Curtea de Apel Bucureşti -, sunt judecaţi, printre alţii, Crinuţa Nicoleta Dumitrean, fost preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP) şi al Comisiei Centrale de Despăgubiri, omul de afaceri Horia Simu şi evaluatorul Alin Horaţiu Dima.În aprilie 2014, Angela Dragne a dispus arestarea preventivă atât a lui Radu Ştefan Mazăre, fostul primar al municipiului Constanţa, cât şi a omului de afaceri Sorin Gabriel Strutinsky.Judecătoarea Angela Dragne a făcut parte şi din completul care a decis, în aprilie 2016, condamnarea definitivă a lui Liviu Dragnea, preşedintele PSD, în „Dosarul Referendumului“, la doi ani de închisoare cu suspendare.În final, Angela Dragne a decis, în iulie 2015, menţinerea sub control judiciar a Veronicăi Cîrstoiu, fost magistrat al Curţii de Apel Bucureşti, aceasta fiind judecată şi condamnată de Adriana Ispas, preşedintele Curţii de Apel Constanţa.