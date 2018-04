Unul dintre cei mai cunoscuti muzicieni din Romania, apel disperat: "Sunt imobilizat in pat, traiesc cu morfina"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un artist roman celebru cere ajutorul disperat oamenilor pe pagina de . Muzicianul Adrian Berinde vorbeste despre boala grava care il macina. "Dragii mei, In ultima vreme starea mea de sanatate s-a inrautatit. De mai bine de un an ma bat cu un cancer care a metastazat pe oase. Durerile sunt cumplite, traiesc cu morfina. Am ezitat mult sa public aceste randuri, dar nu mai am solutii. Sunt imobilizat in pat din Decembrie. Acum a aparut o şansa de tratament cu substanta nucleara intr-o clinica din Germania. Aş putea sa ma internez acolo pe data de 13 Mai, dar acest tip de operatiune costa, iar eu nu dispun de sumele necesare. scriu aceste randuri in speranta ca voi gasi intelegere şi ajutor din partea voastra. Numerele de ...