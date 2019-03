Unul dintre cei mai MARI IUBITORI AI IASULUI - Ion Mitican, omagiat si evocat de Muzeul Municipal Iasi

Ion Mitican google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Muzeul Municipal Iasi va invita duminica, 24 martie 2019 incepand cu orele 11:00 in Sala Gheorghe Ghibanescu sa depanam impreuna amintiri despre inimosul povestitor al Iasilor de altadata, Ion Mitican. Colocviul va fi urmat de o expozitie dedicata memoriei celui care a adus in casele noastre, prin vorba sa blanda, dulci amintiri din vechiul Targ al Iesilor. Evenimentul va fi precedat, sambata 23 martie ora 13:00 de o slujba de Te Deum la Cimitirul Petru si Pavel. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. gheorghe ghibanescu ion mitican c ...