Unul dintre liderii PSD critici la adresa lui Tudorel Toader ii gasește alibi ministrului ca sa nu fie remaniat: 'Au fost ani foarte dificili'

Senatorul PSD, Adrian Țuțuianu, a declarat, luni, referitor la o eventuală demitere a ministrului Justiției, Tudorel Toader, că mandatul acestuia trebuie privit în contextul dificultăților pe care le are, existând și puncte pozitive dar și puncte care ar trebui discutate.

„Activitatea domnului Tudorel Toader va fi evaluată de doamna prim-ministru ca al oricărui alt membru al Guvernului. Eu cred că mandatul domniei sale trebuie privit în contextul dificultăților pe care le are. Sunt momente și au fost ani foarte dificili. Eu cred că sunt foarte multe puncte pozitive în activitatea domnului Toader, însă există și elemente care poate ar necesita o anumită discuție. Recent eu am criticat adoptarea OUG pe justiție, pentru că eu cred că trebuia discutată, chiar dacă urgența era cea care determina adoptarea acestui act nromativ. Per ansamblu eu cred că prestația domniei sale este una bună”, a afirmat Adrian Țuțuianu, luni, la Parlament, scrie mediafax.ro.

Liderul filialei PSD Dâmbovița a precizat un punct de discuție din următorul Comitet Executiv Național al partidului se referă la remanierea guvernamentală.

Președintele Klaus Iohannis a reacționat vineri, după avizul Comisiei de la Veneția, spunând că prevederile din Ordonanță sunt "un nou episod dintr-un lung șir de decizii controversate" ale ministrului Tudorel Toader, motiv pentru care acesta trebuie să își prezinte demisia.

În replică, Tudorel Toader a afirmat că șeful statului ar fi trebuit să cunoască chestiuni legate de modificările necesare pe care Ordonanța le aduce, precum amânarea pensionării magistraților, față de care Comisia de la Veneția s-a declarat favorabilă.