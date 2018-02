Unul dintre marii bucatari ai lumii va gati de Dragobete mancare mediteraneana pentru clientii Hotelului Ciric

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Atentie gurmanzi! Sambata seara, chiar de Dragobete, cu incepere de la ora 19.00, la restaurantul Complexului Hotelier Ciric, veti avea parte de un adevarat festin culinar. Profesorul de gastronomie Chef Fuad Snunu va gati mancare mediteraneana pentru toti clientii. Chef Fuad Snunu este din Israel, are 18 ani de experienta in gastronomie si este profesor în Arta culinara la Colegiul Ated - Israel. Asadar, de Dragobete, asezonati iubirea cu o mancare mediteraneana gatita de unul dintre marii bucatari ai lumii. Chef Fuad se implica in foarte multe activitati caritabile, calatorind in intreaga lume pentru a promova "dragostea pentru bucatarie". Profesorul de gastronomie a mai fost in Iasi in cateva randuri, f ...