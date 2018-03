UPDATE A fost stabilit urmatorul termen in dosarul lui Dragnea

UPDATE 17:17 Audierea lui Liviu Dragnea s-a terminat. Liderul PSD a făcut primele declarații. „Nu cer eu asta (n.r. referindu-se la protecție). (…) Înainte de merge la proces, nu vorbesc. Nu are legătură cu jandarmi”, a spus Dragnea. „Nu am nicio casă în Brazilia. Nici investiții, nici afaceri. Am terminat și cu Brazilia. Ce mai […]