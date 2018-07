UPDATE. Alerta la Navodari. O persoana a ramas blocata intr-un lift din care iese fum. Pompierii chemati in ajutor

Meghan Markle a surprins prin simplitate încă de la primele sale apariții. Pentru un look impecabil, ducesa de Sussex mizează mereu pe un machiaj natural și pe o coafură simplă și elegantă: cocul lejer pe ceafă. Citește mai departe...

Tenismena daneza Caroline Wozniacki, locul 2 mondial WTA, va incepe de luni turneul WTA de la Washington, primul din seria turneelor pe hard americane de pregatire pentru US Open, care va incepe la finele lunii august.

Incendiile din Grecia, soldate cu moartea a 87 de persoane, au fost provocate de neglijenta, dupa ce cel mai probabil un locuitor din zona a vrut sa dea foc unor crengi, dar in doua puncte este vorba si despre foc pus deliberat, conform unui raport al Departamntului de pompieri, citat de ekathimerin ...

Publicația spaniolă Marca a făcut un top al celor mai bine plătiți fotbaliști pe postările pe Instagram. În vârful clasamentului se află starul portughez, Cristiano Ronaldo, care primește pe o singură poză „urcată" pe contul său de Instagram 750.000 de dolari. Atacantul lui Juventus, este urmat pe podium de brazilianul Neymar, cu 600.000 de dolari,