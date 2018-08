Update. Andrei a disparut azi-noapte, iar parintii lui au intrat in panica. In cele din urma s-a intors singur acasa

Andrei Vicol google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE: Minorul s-a intors in cele din urma acasa. Un copil a disparut azi-noapte de acasa, iar parintii il cauta cu disperare. El este Andrei Vicol si ar fi parasit locuinta sa din zona Mitropoliei intre orele 1 si 8 dimineata. Parintii au luat imediat legatura cu politia, iar acestia sunt in aceste momente pe urmele lui. Citeste si: Un sofer care conducea un autoturism cu numere de Italia a fugit de politistii ieseni! A abandonat masina in spatele unui bloc din si a disparut fara urma Andrei era imbracat cu un costum kaki si avea sandale in picioare. Persoanele care l-au vazut prin oras sunt rugate sa apeleze cat mai rapid la 112 sau la numerele de telefon 0753.117.249, respectiv 0742.551.772. ...