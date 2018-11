UPDATE Atac la Braila/Tanarul care a ranit 10 persoane, dintre care 7 la mall, retinut; se propune arestarea preventiva

Incendiu puternic la un depozit de mase plastice din Ploiesti Un incendiu puternic a izbucnit duminică după amiază la un depozit de mase plastice din Ploieşti, aparținând SC Urban Ichim, firmă la care ministrul pentru IMM-uri, Radu Ștefan Oprea a fost acționar majoritar până în urmă cu patru ani. Citește mai departe...

Cehia este pentru a sasea oara campioana in Fed Cup, dupa o partida maraton jucata la Praga Echipa nationala a Cehiei la tenis feminin a cucerit pentru a sasea oara in istorie trofeul Fed Cup, cea mai importanta competitie inter-tari din tenisul feminin mondial, dupa o finala disputata la Praga, in fata SUA.

Regina Elisabeta a II-a și Prințul Harry s-au certat. De vina, Meghan Markle! Prințul Harry și Meghan Markle s-au căsătorit în urmă cu aproape 6 luni, pe 19 mai, la Castelul Windsor. Citește mai departe...

Sarbatorirea centenarului Poloniei are loc intr-un climat tensionat si marcat de haos. Niciun lider european, in afara de Tusk, nu merge la Varsovia In timp ce aproape intrega Europa sarbatoreste in aceasta duminica 100 de ani de la sfarsitul Primului Razboi Modial, exista o tara pentru care aceasta zi are o semnificatie aparte. Data de 11 noiembrie 1918 marcheaza reinstaurarea Poloniei independente, reaparitia de fapt a acestei mari tari pe har ...

Toată lumea îl știe pe Ghiță Ciobanu, care a devenit celebru după ce a apărut în reclamele pentru un furnizor de servicii de telefonie mobilă, însă puțini sunt cei care știu cum arată soția lui. Ei bine, Andreea este schimbată total. A fost la un moment dat cel mai cunoscut baci din România, dar odată

Florin Busuioc sau Busu, așa cum îl cunoaște multă lume, trece printr-o perioadă grea a vieții sale, după ce a fost operat în urma unui infarct suferit zilele trecute. Prezentatorul meteo este un om foarte iubit, atât de familie, cât și de colegii de la Pro TV, care sunt alături de el. În spatele camerelor

Mesajul lui Mihai Șora de centenarul sfarsitului Primului Razboi Mondial: Memoria colectiva romaneasca mai are inca de invatat cum sa-si cinsteasca eroii Filosoful Mihai Şora subliniază, la centenarul sfârşitului Primului Război Mondial, că memoria colectivă românească mai ...

Cum va fi VREMEA saptamana viitoare. Apar lapovita si ninsoarea Meteorologii anunţă că vremea se răceşte la începutul săptămânii viitoare, iar valorile termice se apropie de cele normale pentru această perioadă. Astfel, temperaturile minime vor fi între -2 şi 7 grade, iar cele maxime între 10 şi 13 grade.

ULTIMA ORA | Un avion cu peste 280 de persoane la bord, ATERIZARE de urgenta in Siberia Un avion Boeing 777 al companiei Air France, care zbura de la Paris la Shanghai, având peste 280 de persoane la bord, a fost nevoit să aterizeze de urgenţă la aeroportul Irkutsk din Siberia, după ce la bordul aeronavei a fost detectat fum, informează presa rusă.