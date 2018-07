UPDATE Bilantul Guvernului la 6 luni/ Dancila: Veniturile la bugetul de stat au crescut

Veniturile la bugetul de stat au crescut, fiind mai mari în primele şase luni ale acestui an cu 12% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, a declarat, luni, la Palatul Victoria, premierul Viorica Dăncilă, care a prezentat bilanţul la şase luni de guvernare. "Total venituri bugetare: semestrul I 2017 - 117,2 miliarde de lei, semestrul I 2018 - 132 miliarde de lei. Se observă că veniturile la bugetul de stat au fost în primele 6 luni din 2018 cu 12% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Deci, în vistieria statului au intrat cu aproape 15 miliarde de lei în plus faţă de primul semestru al anului trecut. Lunar, acest lucru înseamnă o creştere de 2,5 miliarde de lei sau 530 de milioane euro. Acest surplus a fost folosit pentru a susţine creşterile de venituri ale populaţiei, precum şi creşterile cu investiţiile publice", a precizat Dăncilă. Premierul s-a referit şi la structura veniturilor, prezentând sumele din impozitul pe venit comparativ cu cele din contribuţii sociale. "Aici se vede cel mai bine care au fost efectele reformei fiscale. Pe de-o parte, avem o scădere a sumelor din impozitul pe venit, de la 14,8 miliarde lei în semestrul I 2017, la 11,7 miliarde lei în semestrul I 2018. Acest lucru este datorat faptului că impozitul a fost redus de la 16% la 10%. Deci am avut, cum era şi firesc, o scădere de 3,1 miliarde lei. Pe de altă parte, transferul contribuţiilor sociale de la angajatori la angajat a adus la buget un plus de 12,6 miliarde lei, de la 34,2 miliarde lei în semestrul I 2017 la 46,8 miliarde lei în semestrul I 2018. Deci, avem un plus de 36,8% faţă de anul trecut. Dacă vom cumula plusul de 12,6 miliarde lei din contribuţii sociale cu minusul de 3,1 (miliarde lei - n.r.) din impozitul pe venit, constatăm că avem un beneficiu net la buget de 9,5 miliarde lei, fără a-i afecta nici pe angajaţi şi nici pe angajatori", a explicat Dăncilă. Ea a menţionat şi reducerea deficitului la bugetul de pensii. "Semestrul I 2017 - 6,3 miliarde lei, semestrul I 2018 - 3,2 miliarde lei. Deci avem 3,1 miliarde lei care au rămas disponibili în bugetul de stat", a adăugat premierul. Şefa Guvernului a făcut referire şi la situaţia legată de sumele primite de România de la Uniunea Europeană. "Am adăugat spre comparaţie şi primul semestru din 2016, pentru că tot am fost acuzaţi că nu atragem suficiente fonduri europene. (...) Semestrul I 2016 - 0,68 miliarde lei, semestrul I 2017 - 5,6 miliarde lei, semestrul I 2018 - 6,8 miliarde lei. Avem o creştere de 19,7 % faţă de anul trecut, dar o diferenţă de 10 ori mai mare faţă de primul trimestru din 2016. La fel de bine se văd diferenţele şi dacă vom compara procentele de absorbţie, cu precizarea că în 2018 avem rezultatul la jumătate de an. Decembrie 2016: gradul de absorbţie a fondurilor europene - 7%, România era printre codaşele Uniunii Europene. Am reuşit să deblocăm programele UE şi am recuperat din decalaj, astfel încât în decembrie 2017 gradul de absorbţie a fondurilor europene era de 16%, iar în iunie 2018 gradul de absorbţie a fondurilor europene este de 19%, faţă de 20% cât este media europeană. Pentru finalul acestui an ne-am propus să atingem nivelul de 25%'', a declarat Viorica Dăncilă. Premierul a dat detalii şi despre capitolul reprezentat de investiţiile publice. "Dacă ne uităm în grafic, în semestrul I 2017 investiţiile publice erau de 6 miliarde de lei. În semestrul I 2018 investiţiile publice sunt de 9,1 miliarde de lei. (...) Investiţiile publice au crescut cu mai mult de jumătate din suma de anul trecut", a spus ea. Referitor la investiţiile străine directe, prim-ministrul a arătat că investitorii nu s-au lăsat ''impresionaţi de ştirile false şi alarmiste lansate de criticii Guvernului''. "Investiţiile străine directe ne arată că, din fericire, investitorii nu se lasă impresionaţi de ştirile false şi alarmiste lansate de criticii Guvernului. Am adăugat aici şi anul 2016 pentru că aş vrea să vă reamintesc cum se spunea că vor pleca investitorii dacă vom mări salariul minim, aşa cum este prevăzut în programul de guvernare. Dar să ne uităm la cifre: semestrul I 2016 - 1,33 miliarde de euro; semestrul I 2017 - 1,93 de miliarde de euro; semestrul I 2018 - 2,21 miliarde de euro. Iată că investitorii nu au plecat, dimpotrivă, au venit şi au investit cu încredere în România", a subliniat premierul. AGERPRES/ (A - autor: Daniel Florea, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Ada Vîlceanu)