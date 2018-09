UPDATE Brazilia: Bolsonaro a fost operat timp de doua ore si se afla in stare "grava, dar stabila" (spital)

Medicii şi oficiali ai spitalului din Brazilia care se ocupă de candidatul prezidenţial de extremă dreapta Jair Bolsonaro, după ce acesta a fost înjunghiat joi la un miting de campanie, spun că pacientul s-a aflat într-o primă fază în pericol de moarte, iar acum este într-o stare "gravă, dar stabilă" în urma unei operaţii de două ore, transmite Reuters. Recuperarea deplină a lui Bolsonaro ar putea dura două luni iar acesta va rămâne în spital o perioadă de cel puţin 7-10 zile, au precizat oficiali ai spitalului Santa Casa din Juiz de Fora, statul Minais Gerais, într-o conferinţă de presă. Foto: (c) Leo Correa / AP O echipă medicală de elită din Sao Paolo este în drum spre spital pentru a prelua cazul. Un transfer al pacientului nu poate fi avut în vedere "pentru moment", au precizat medicii spitalului din Juiz de Fora, citaţi de AFP. Foto: (c) Leo Correa / AP Conform acestora, Bolsonaro a avut "trei perforaţii grave la intestin", care i-au provocat o hemoragie internă. Deputatul de extremă dreapta Jair Bolsonaro, favoritul primului tur al alegerilor prezidenţiale de luna viitoare din Brazilia, a fost operat joi de urgenţă după ce a fost înjunghiat în abdomen la un miting de campanie. Foto: (c) RAYSA LEITE / EPA Imaginile tv au arătat că atacul a avut loc atunci când Bolsonaro, într-un tricou galben şi purtat pe umeri de simpatizanţi, saluta mulţimea pe o stradă aglomerată din Juiz de Fora. Un purtător de cuvânt al poliţiei militare din Minais Gerais a declarat că suspectul, un bărbat de 40 de ani, a fost imediat arestat, iar acum poliţia încearcă să stabilească dacă el a acţionat din motive politice sau de ordin psihic. Foto: (c) AP Atacatorul a activat în cadrul partidului de stânga PSOL între 2007 şi 2014, a confirmat pentru AFP Tribunalul Suprem Electoral, şi a spus că acţionat "pentru a îndeplini o misiune de la Dumnezeu". Bolsonaro, un susţinător fervent al liberalizării portului de armă în lupta contra criminalităţii, beneficia de protecţie din partea poliţiei federale, în calitatea sa de candidat la preşedinţie. Foto: (c) Joedson Alves / EPA Preşedintele Braziliei, Michel Temer, a cerut ministrului Securităţii, Raul Jungmann, "o întărire a securităţii candidaţilor şi o anchetă riguroasă", a indicat pentru AFP un purtător de cuvânt al preşedinţiei. Mare admirator al dictaturii militare (1964-1985) şi un obişnuit al derapajelor rasiste, misogine sau homofobe, Jair Bolsonaro conduce detaşat în intenţiile de vot pentru primul tur al alegerilor prezidenţiale (22%), după cum a indicat un prim sondaj realizat după invalidarea candidaturii fostului preşedinte Luis Inacio Lula da Silva, considerat până acum mare favorit în ciuda condamnării sale la 12 ani de închisoare pentru corupţie. Foto: (c) Andre Penner / AP Însă Bolsonaro, de la micul Partid Social Liberal, ar fi învins în turul doi de aproape toţi adversarii săi, potrivit unui sondaj publicat miercuri. Preşedintele brazilian Michel Temer şi candidaţii cei mai importanţi au condamnat imediat atacul asupra deputatului de extremă dreapta. AGERPRES/ (AS - autor: Vicenţiu Purcărea, editor online: Adrian Dădârlat)