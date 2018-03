UPDATE. Ce a declarat liderul mondial: Simona Halep, eliminata in semifinale la Indian Wells. Infrangere severa. Set pierdut la zero!

E o înfrângere greu de digerat. Am jucat slab, nu am fost pregătită de acest meci. Până la 4-3 am evoluat bine, însă după aceea mi-am pierdut concentrarea. Privesc însă și partea bună a lucrurilor, că am ajuns până în semifinale, după mai multe săptămâni în care am avut pauză. Nu voi lăsa această înfrângere să mă afecteze. Îmi voi reveni. Mâine e o nouă zi. Osaka și Kasatkina merită să joace finala, a declarat Simona Halep.