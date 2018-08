UPDATE Dolj: Un tren cu biodiesel a deraiat pe raza localitatii Carcea; mecanicul se afla sub influenta alcoolului

UPDATE ORA 15.16 Dolj: Mecanicul trenului de marfă care a deraiat la Cârcea se afla sub influenţa alcoolului Poliţiştii au constatat că mecanicul trenului de marfă care a deraiat duminică dimineaţa în zona localităţii Cârcea, judeţul Dolj, după ce a intrat pe un fir de cale ferată care se afla în reparaţie, se afla sub influenţa băuturilor alcoolice. Potrivit datelor furnizate AGERPRES de către reprezentanţii Secţiei regionale de poliţie transporturi Craiova, mecanicul, care se afla singur în locomotivă, a fost testat şi a rezultat o concentraţie de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru comiterea infracţiunilor de prezentare la serviciu sub influenţa alcoolului şi distrugerea sau semnalizarea falsă în cazul producerii unui accident. Trenul cu 23 de vagoane cisternă încărcate cu biodiesel, care a deraiat duminică dimineaţa pe magistrala 900 Caracal-Craiova, pe raza localităţii Cârcea, judeţul Dolj, ar fi intrat pe firul de cale ferată aflat în reparaţie şi pe care circulaţia era întreruptă. Prefectul judeţului Dolj, Dan Narcis Purcărescu, a declarat pentru AGERPRES că locomotiva a reuşit să treacă podul în virtutea inerţiei, însă vagoanele din spate au căzut după ce podul s-a rupt pe toată lungimea, pe firul aflat în reparaţii. "Pe firul 1 de cale ferată circulaţia era întreruptă, pentru că de vreo lună era în reparaţie şi din acest motiv şina de cale ferată nu mai era pe o porţiune de circa 100 de metri. Se pare că mecanicul de locomotivă a ignorat semnalele date de la gara din Cârcea. El trebuia să treacă automat pe firul 2 şi nu a trecut. Nu ştiu ce s-a întâmplat. Cert este că a mers înainte chiar pe unde nu erau şinele de cale ferată şi s-a rupt podul pe toată lungimea lui doar jumătate, pe firul 1, iar cealaltă jumătate, pe firul 2, este intactă. Practic, a intrat pe o zonă fără cale ferată şi în virtutea inerţiei locomotiva a trecut podul şi a scăpat, de asta nici nu sunt victime omeneşti. Dar restul de vagoane care erau în spate, pe pod, 6-7 vagoane, au căzut în gol", a declarat Dan Narcis Purcărescu. Potrivit prefectului judeţului Dolj, la faţa locului s-au deplasat reprezentanţi de la Apele Române, Garda de Mediu, ITM, Poliţia Transporturi şi s-a acţionat cu soluţie de neutralizare, întrucât dintr-un vagon rămas înclinat s-a scurs biodiesel. Prefectul a mai declarat că în zonă circulaţia feroviară a fost întreruptă, pentru a se verifica dacă mai există siguranţă şi pe firul 2, iar trenurile au fost deviate pe ruta Caracal - Piatra-Olt - Craiova. Potrivit unui comunicat al Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" SA, trenul circula pe distanţa Slobozia Veche - Curtici şi aparţine operatorului de marfă - Grup Feroviar Român (GFR). UPDATE ORA 13.06 CFR SA: Trenul deraiat a intrat pe firul de circulaţie închis pentru lucrări capitale; trenurile, deviate pe rute ocolitoare Mecanicul de locomotivă al trenului de marfă deraiat duminică dimineaţa în zona localităţii Cârcea, din judeţul Dolj, a ignorat semnalul de circulaţie aflat pe culoarea roşie şi a intrat pe firul de cale ferată închis pentru lucrări capitale, informează Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" SA printr-un comunicat remis AGERPRES, menţionând că s-a luat decizia ca circulaţia trenurilor să fie deviată pe o rută ocolitoare. "Compania Naţională de Căi Ferate 'CFR' SA informează că, urmare evenimentului produs de operatorul de marfă - Grup Feroviar Român (GFR), prin depăşirea de către mecanicul de locomotivă a semnalului de circulaţie aflat pe culoarea roşie, viaductul Cârcea este afectat pe firul I de circulaţie, pe care s-a produs deraierea. Trenul aparţinând operatorului GFR a intrat pe firul I de circulaţie, pe distanţa Malu Mare - Banu Maracine, pe care accesul era interzis pentru circulaţia trenurilor, întrucât era închis pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie capitală. Menţionăm că firul II de circulaţie, respectiv structura viaductului pe firul II nu este afectată", se precizează în comunicat. Potrivit reprezentanţilor companiei, după evaluarea primară de către personalul de specialitate CFR s-a hotărât ca circulaţia trenurilor să fie deviată pe ruta ocolitoare Caracal - Piatra Olt - Craiova, până la stabilirea variantelor definitive de reluare a circulaţiei pe Magistrala CF 900 pe distanţa Craiova - Caracal. Un tren cu 23 de vagoane cu biodiesel a deraiat duminică dimineaţa pe magistrala 900 Caracal-Craiova, pe raza localităţii Cârcea, judeţul Dolj, şapte vagoane răsturnându-se, iar unul a rămas rămas înclinat, agăţat de locomotivă, din care se scurge biodiesel într-un pârâu, informează ISU Dolj. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române, nu s-au înregistrat victime, traficul feroviar este blocat şi se iau măsuri de limitare a poluării cursului de apă. Conform CFR SA, trenul de marfă ce transporta produse petroliere aparţine operatorului privat GFR (Grup Feroviar Român). "Trenul, care avea în compunere 23 de vagoane şi circula pe distanţa Slobozia - Veche Curtici, transporta produse petroliere. Menţionăm că locomotiva trenului a deraiat şi 6 vagoane din compunerea trenului 80315 aparţinând GFR s-au răsturnat în viaductul Cârcea. La faţa locului se deplasează reprezentanţii autorităţilor care vor ancheta cauzele producerii acestui incident, precum şi echipele de specialişti care vor interveni pentru eliberarea gabaritului", se precizează într-un comunicat al CFR. UPDATE ORA 10.47 Circulaţia feroviară, închisă între pe raza SRCF Craiova, din cauza deraierii unui tren ce transporta produse petroliere Circulaţia feroviară a fost închisă duminică dimineaţa, începând cu ora 8:20, pe raza SRCF Craiova, între staţiile CF Malu Mare şi Banu Mărăcine, din cauza deraierii a 6 vagoane din compunerea unui tren de marfă ce transporta produse petroliere, aparţinând operatorului privat GFR (Grup Feroviar Român), informează Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" SA printr-un comunicat remis AGERPRES. "Trenul, care avea în compunere 23 de vagoane şi circula pe distanţa Slobozia - Veche Curtici, transporta produse petroliere. Menţionăm că locomotiva trenului a deraiat şi 6 vagoane din compunerea trenului 80315 aparţinând GFR s-au răsturnat în viaductul Cârcea. La faţa locului se deplasează reprezentanţii autorităţilor care vor ancheta cauzele producerii acestui incident, precum şi echipele de specialişti care vor interveni pentru eliberarea gabaritului", se precizează în comunicat. Conform sursei citate, în prezent un tren de călători a fost oprit în parcurs (IR 1797 - în staţia CF Jianca) şi aşteaptă redeschiderea circulaţiei. UPDATE ORA 10.46 Dolj: Un tren cu biodiesel a deraiat pe raza localităţii Cârcea; şapte vagoane - răsturnate Un tren cu 23 de vagoane cu biodiesel a deraiat duminică dimineaţa pe magistrala 900 Caracal-Craiova, pe raza localităţii Cârcea, judeţul Dolj, şapte vagoane răsturnându-se, iar unul a rămas rămas înclinat, agăţat de locomotivă, din care se scurge biodiesel într-un pârâu, informează ISU Dolj. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române, nu s-au înregistrat victime, traficul feroviar este blocat şi se iau măsuri de limitare a poluării cursului de apă. Potrivit ISU Dolj, deraierea s-a produs în zona viaduct Cârcea, iar la faţa locului intervin detaşamentele 1 şi 2 Pompieri Craiova.