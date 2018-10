UPDATE Donald Trump a acceptat demisia ambasadoarei SUA la ONU, Nikki Haley

Ambasadoarea SUA la Naţiunile Unite, Nikki Haley, ce are rang de ministru în cadrul guvernului american, a prezentat demisia sa preşedintelui Donald Trump, care a acceptat-o, au relatat marţi media americane. Într-o întâlnire cu Nikki Haley desfăşurată în Biroul Oval începând cu ora locală 10:30 (14:40 GMT), liderul de la Casa Albă a spus că Haley va părăsi actuala funcţie la finalul acestui an şi că ea a făcut o 'muncă incredibilă' ca ambasador al Statelor Unite la ONU. Trump a menţionat că va numi viitorul titular al postului în termen de două sau trei săptămâni. La rândul său, ambasadoarea Nikki Haley a afirmat că altor ţări poate nu le place ceea ce fac SUA, dar cu siguranţă ele respectă acest lucru. Haley a anunţat că nu va candida la alegerile prezidenţiale din 2020, dar a precizat că va face campanie pentru Donald Trump. Nikki Haley este cel mai recent nume dintr-o lungă listă de membri ai administraţiei Trump ce renunţă la funcţie, printre care fostul secretar de stat Rex Tillerson, care a fost destituit în luna martie. Anterior în cursul acestui an, Haley (46 de ani) declara pentru Reuters: ''În fiecare zi simt că îmi pun o armură pe mine'' pentru a proteja interesele SUA la ONU. Nikki Haley exercita al doilea mandat de guvernator al statului Carolina de Sud atunci când a fost desemnată de Donald Trump pentru a deveni ambasadoarea SUA la Naţiunile Unite. AGERPRES/(AS - autor: Tudor Martalogu; editor: Sorin Popescu, editor online: Simona Aruştei)