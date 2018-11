UPDATE Dosar DGASPC Teleorman/ ICCJ: Procesul - amanat pentru 3 decembrie

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a amânat, luni, pentru 3 decembrie, judecarea dosarului DGASPC Teleorman, în care preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat în prima instanţă la 3 ani şi 6 luni închisoare cu executare. Liviu Dragnea nu a venit la proces, el fiind reprezentat în sala de judecată de doi avocaţi. Avocaţii a 3 dintre inculpaţi, printre care şi ai lui Liviu Dragnea, au depus la acest termen motivele pentru care au declarat apel împotriva deciziei de condamnare. Ceilalţi avocaţi au solicitat amânarea procesului, pentru a putea studia acele motive de apel, instanţa stabilind un nou termen pentru 3 decembrie. De asemenea, avocatul Toni Neacşu, care o reprezintă pe Olguţa Şefu, fost director executiv adjunct la DGASPC Teleorman, a ridicat o excepţie privind nelegalitatea completului de judecători care se ocupă de acest caz, însă instanţa a decis ca excepţia să fie trimisă la Curtea de Apel Bucureşti, pentru a fi ataşată la dosarul deschis împotriva Instanţei supreme de Liviu Dragnea. Tot acum, judecătorii au anunţat că la dosar au fost depuse motive de apel în favoarea lui Dragnea de către o persoană, Vasile Botomei, fără ca să aibă consimţământul liderului PSD. Chestionat de magistraţi, Vasile Botomei a declarat că nu este avocat, dar este doctor în Drept şi un exponent al societăţii civile, susţinând că a depus motive de apel în apărarea lui Dragnea, deoarece avocaţii preşedintelui PSD "au protocoale" cu procurorii şi judecătorii. Instanţa a dispus îndepărtarea de la dosar a documentelor depuse de Vasile Botomei. Ulterior, acesta le-a spus jurnaliştilor că a depus acele motive de apel, deoarece toţi avocaţii lui Dragnea "sunt sub un protocol secret de colaborare cu Parchetul şi aveau o dublă comandă". Înainte de începerea procesului, pe trotuarul din faţa Instanţei supreme au venit aproximativ 50 de susţinători ai lui Liviu Dragnea, în majoritate pensionari, aceştia având un schimb de replici cu câţiva protestatari #Rezist. "Spun părerea celor mulţi şi necăjiţi. Noi vrem ca preşedintele Dragnea să nu mai fie tracasat şi plimbat. Este o treabă politică. Să arate USR şi PNL ce program de guvernare au. Să arate că măresc pensii, salarii. Nu fac nimic. Vor doar să dea jos ceea ce este bun în ţara asta. Avem încredere deplină în domnul Dragnea şi justiţia trebuie să facă dreptate", a declarat un susţinător al preşedintelui PSD. Susţinătorii PSD au plecat după aproximativ o oră, când au aflat că Liviu Dragnea nu se va prezenta la proces. Pe 21 iunie, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie l-a condamnat pe Liviu Dragnea la 3 ani şi 6 luni închisoare cu executare pentru săvărşirea infracţiunii de instigare la abuz în serviciu în dosarul DGASPC Teleorman, care viza angajarea fictivă a Adrianei Botorogeanu şi a Anisei Niculina Stoica. Alte condamnări în dosar: Floarea Alesu, fost director general al DGASPC Teleorman, - 3 ani, 7 luni şi 20 de zile de închisoare cu executare; Rodica Miloş, fost director executiv adjunct al DGASPC Teleorman - 3 ani de închisoare cu suspendare, sub supraveghere cu un termen de încercare de 5 de ani; Olguţa Şefu, la data faptelor director executiv adjunct al DGASPC Teleorman - 3 ani închisoare cu suspendare, cu un termen de încercare de 5 ani pentru abuz în serviciu; Ionel Marineci, fost şef serviciu în cadrul Complexului de servicii destinat copilului şi familiei, pentru abuz în serviciu - 3 ani cu suspendare sub supraveghere cu un termen de încercare de 5 ani; Valentina Mirela Marica, la data faptelor şef al Complexului de recuperare şi coordonator al Complexului de servicii destinate copilului şi familiei - 3 ani de închisoare cu suspendare cu un termen de încercare de 5 ani; Constantin Claudiu Balaban, şef al Complexului de servicii destinate copilului şi familiei din municipiul Alexandria, - 3 ani închisoare cu suspendare cu un termen de încercare de 5 ani; Nicuşor Gheorghe, la data faptelor şef al Serviciului Administrativ, Patrimoniu, Tehnic, Aprovizionare, - un an închisoare cu suspendare cu termen de încercare de 3 ani; Anisa Niculina Stoica - un an de închisoare cu suspendare, cu un termen de supraveghere de 3 ani; Adriana Botorogeanu - 2 ani închisoare cu suspendare sub supraveghere, cu un termen de încercare de 4 ani. Judecătorii de la Înalta Curte au decis încetarea procesului penal în cazul Bombonicăi Prodana, fosta soţie a lui Liviu Dragnea, aceasta achitând prejudiciul în cauză. De asemenea, în cazul inculpatei a fost aplicată sancţiunea administrativă a amenzii în cuantum de 1.000 de lei. Instanţa a admis acţiunea civilă exercitată de DGASPC Teleorman şi i-a obligat pe inculpaţi la plata sumei de 108.612 lei, reprezentând despăgubiri civile cu titlu de daune materiale (drepturi salariale încasate necuvenit de către inculpatele Stoica Anisa Niculina şi Botorogeanu Adriana), fiecare în solidar pentru perioadele menţionate în rechizitoriu. În decembrie 2013, procurorii au înregistrat o sesizare din oficiu cu privire la faptul că Floarea Alesu, director executiv al DGASPC Teleorman, în schimbul unor foloase necuvenite, proceda la menţinerea ilegală în posturi a două angajate de la DGASPC Teleorman - Adriana Botorogeanu şi Anisa Niculina Stoica. Potrivit procurorilor, cele două angajate nu s-au prezentat la serviciu şi nici nu au prestat vreuna dintre activităţile înscrise în contractul lor muncă semnat cu DGASPC Teleorman, desfăşurându-şi de fapt activitatea la sediul organizaţiei PSD Teleorman. DNA susţine că, în calitate de preşedinte al CJ Teleorman, Liviu Dragnea coordona şi controla activitatea DGASPC Teleorman, instituţie în cadrul căreia au fost încadrate Adriana Botorogeanu şi Anisa Niculina Stoica. Procurorii afirmă că Liviu Dragnea a determinat-o pe Anisa Niculina Stoica să se angajeze şi să fie remunerată în cadrul DGASPC Teleorman. Dragnea mai este acuzat că a contribuit, prin influenţa pe care o avea în calitate de preşedinte al CJ Teleorman, ca Adriana Botorogeanu şi Anisa Niculina Stoica să fie menţinute în funcţie la DGASPC Teleorman. AGERPRES/(AS - autori: Eusebi Manolache, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Gabriela Badea)