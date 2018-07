UPDATE Hunedoara: Accident de munca la Mina Lupeni; doi mineri surprinsi de o surpare in subteran; unul dintre ei a decedat

Un accident de muncă s-a petrecut la Mina Lupeni, judeţul Hunedoara, care face parte din Complexul Energetic Hunedoara. Unul dintre cei doi mineri surprinşi de surparea produsă a murit, în ciuda eforturilor făcute de salvatorii mineri şi echipele de prim ajutor trimise la faţa locului.Ministrul Energiei, Anton Anton, a decis trimiterea de urgenţă a Corpului de control la Complexul Energetic Hunedoara, exploatarea minieră Lupeni, pentru a verifica împrejurările în care s-a petrecut accidentul, informează ministerul printr-un comunicat de presă. * UPDATE ORA 11,26 Hunedoara: A murit unul dintre cei doi mineri surprinşi de surparea de la Mina Lupeni Unul dintre cei doi mineri surprinşi de surparea produsă miercuri în subteranul Minei Lupeni a murit, în ciuda eforturilor făcute de salvatorii mineri şi echipele de prim ajutor trimise la faţa locului. "Minerul, în vârstă de 42 de ani, a fost declarat decedat de medicul de medicină legală prezent la faţa locului", a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Hunedoara, Anemona Doda. Cel de-al doilea miner nu a fost afectat de surpare, el fiind preluat de echipele de salvatori mineri şi condus spre suprafaţă unde i-a fost evaluată starea de sănătate. Ancheta în cazul accidentului de muncă va fi efectuată de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Hunedoara. "Accidentul de muncă a avut loc într-un abataj cu banc subminat. Având în vederea gravitatea acestuia, ancheta va fi efectuată de ITM Hunedoara", a declarat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al instituţiei, Sorin Istrate. Bărbatul decedat în urma accidentului de muncă de la Mina Lupeni era angajat ca miner şef de schimb. În vârstă de 42 de ani, el avea o vechime în muncă de aproape 22 de ani, iar de 20 de ani lucra în subteran. Era căsătorit şi tatăl unei fetiţe de 14 ani. Al doilea miner, în vârstă de 33 de ani, a fost scos la suprafaţă conştient şi cooperant, pe picioarele lui. Conform unui comunicat de presă al Complexului Energetic Hunedoara, accidentul de muncă a avut loc în jurul orei 8.00, într-un abataj cu banc subminat din cadrul sectorului I producţie, unde o echipă de muncitori executa operaţiuni specifice pentru avansarea abatajului, când a fost surprinsă de surpare. * UPDATE ORA 11,09 Hunedoara: Unul dintre minerii surprinşi de surparea de la Lupeni a fost scos la suprafaţă Unul dintre cei doi mineri surprinşi miercuri dimineaţa de surparea din subteranul Minei Lupeni, din Valea Jiului, a fost scos la suprafaţă de echipele de salvatori. Bărbatul, în vârstă de 33 de ani, este conştient, cooperant şi a ieşit pe picioarele lui din mină, a informat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Hunedoara, Anemona Doda. Foto: (c) ISU HUNEDOARA Echipajele medicale aflate la mina Lupeni au început evaluarea stării sale de sănătate. În cazul celui de-al doilea miner, în vârstă de 42 de ani, sunt efectuate manevre de resuscitare, în subteran. Conform unui comunicat de presă al Complexului Energetic Hunedoara, accidentul de muncă de la Mina Lupeni a avut loc în jurul orei 8.00, într-un abataj cu banc subminat din cadrul sectorului I producţie, unde o echipă de muncitori executa operaţiuni specifice pentru avansarea abatajului, când a fost surprinsă de surpare. Surparea a avut loc la aproximativ trei kilometri de intrarea în mină. Foto: (c) ISU HUNEDOARA La gura minei au fost trimise două ambulanţe SMURD şi de la Serviciul Judeţean de Ambulanţă Hunedoara, o autospecială complexă şi un container multirisc de la Detaşamentul de pompieri militari din Petroşani. De asemenea, a fost prealertat elicopterul SMURD de la Arad. * UPDATE ORA 10,51 Ministrul Energiei a trimis Corpul de Control la exploatarea minieră Lupeni * ORA 09,33 Hunedoara: Accident de muncă la Mina Lupeni; doi mineri surprinşi de o surpare în subteran Doi mineri au fost răniţi în urma unei surpări care s-a petrecut miercuri în subteranul Minei Lupeni, din Valea Jiului, la aproximativ trei kilometri de intrarea în mină. "Primele date arată că salvatorii minieri au ajuns la locul în care s-a produs accidentul şi acordă primul ajutor celor doi răniţi. Unul este semiconştient, iar celălalt este stabil", a informat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Hunedoara, Anemona Doda. Foto: (c) ISU HUNEDOARA La gura minei au fost trimise două ambulanţe SMURD şi de la Serviciul Judeţean de Ambulanţă Hunedoara, o autospecială complexă şi un container multirisc de la Detaşamentul de pompieri militari din Petroşani. De asemenea, a fost prealertat elicopterul SMURD de la Arad în cazul în care va fi nevoie de transportarea răniţilor spre un spital dintr-un centru universitar. Mina Lupeni face parte din Complexul Energetic Hunedoara.