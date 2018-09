UPDATE Iohannis: Am suspendat sedinta CSAT; Guvernul trebuie sa vina cu un nou proiect de rectificare

Şedinţa CSAT a fost suspendată, iar Guvernul trebuie să vină cu un nou proiect privind rectificarea, în care să renunţe la tăierile bugetare în zona securităţii naţionale, a declarat marţi preşedintele Klaus Iohannis. "Guvernul a publicat în august un proiect de rectificare bugetară, un proiect care reprezenta o rectificare bugetară puternic pozitivă, adică s-au alocat mult mai mulţi bani în plus decât în bugetul iniţial. Aşa a şi fost prezentată rectificarea, aşa s-a şi dorit. Totuşi, spre suprinderea multora, nu doar a celor din domeniul securităţii naţionale, pe o rectificare puternic pozitivă Guvernul a propus tăieri semnificative la foarte multe instituţii importante din zona securităţii naţionale. Acest lucru nu a fost la niciun moment explicat'', a spus şeful statului, după şedinţa CSAT. El a arătat că în şedinţa CSAT nu s-a putut obţine consens, astfel că avizul necesar pentru rectificarea bugetară nu a putut fi emis. ''Nu s-a putut obţine consens, adică unanimitate în CSAT, şi nu s-a putut emite avizul necesar pentru rectificarea bugetară. Am luat decizia să suspend şedinţa CSAT, deoarece, după părerea mea, rectificarea bugetară este necesară, dar, pe de altă parte, nu putem face abstracţie şi nu dorim să facem abstracţie de la principiul colaborării loiale între instituţiile statului. Şi atunci, prin suspendarea şedinţei CSAT, am creat posibilitatea Guvernului să revină cu un nou proiect de rectificare, să renunţe la aceste tăieri bugetare în zona securităţii naţionale, care în niciun caz nu pot fi explicate decât eventual printr-o sintagmă de tip 'şicană politică', să se revină la discuţii, la colaborări şi imediat ce situaţia va fi remediată se va putea obţine avizul CSAT", a precizat şeful statului. El a amintit că avizul CSAT nu este unul facultativ. "Este o obligaţie acest aviz al CSAT atunci când se discută bugetele instituţiilor din domeniul securităţii naţionale. Asta ca să înţeleagă toată lumea că nu este în niciun caz o chestiune facultativă sau opţională", a subliniat preşedintele Iohannis. Acesta a precizat că, deşi legea prevede un termen de 30 de zile pentru discutarea acestor acte normative în CSAT, a stabilit şedinţa Consiliului pentru marţi. "Între timp, Guvernul a publicat un nou proiect de rectificare bugetară şi mai optimistă rectificarea, deci se alocă aproximativ 3,5 miliarde de lei în plus faţă de prima variantă. În aceste condiţii este inexplicabil, nici nu fost explicat, de ce s-a insistat în continuare pe diminuarea fondurilor instituţiilor din domeniul securităţii naţionale. Aceste chestiuni au fost prezentate şi astăzi în CSAT, Guvernul nu a venit cu niciun fel de explicaţie pentru aceste tăieri, pe de altă parte directorii serviciilor şi instituţiilor ne-au prezentat situaţia din punctul lor de vedere, arătând foarte clar că în aceste condiţii de tăiere nu se pot atinge obiectivele stabilite tot în CSAT, tot cu acest Guvern, în prima parte a anului 2018", a spus Iohannis. Şeful statului a subliniat, în context, că este numai răspunderea Guvernului ce se întâmplă în continuare. "Este nevoie de bani în foarte multe sectoare. Am spus din capul locului că aşa este, că este necesară o rectificare bugetară, dar nu este admisibil să punem în dificultate securitatea României în condiţiile în care rectificarea este una puternic pozitivă şi nu există niciun fel de motivaţie pentru tăieri bugetare într-o zonă atât de sensibilă, cum este cea a securităţii naţionale. România este o ţară sigură, românii sunt bine apăraţi, dar aceste lucruri nu vin de la sine, le avem fiindcă avem instituţii, servicii performante care garantează românilor această securitate, ea nu trebuie şi nu poate să fie diminuată pentru nişte considerente de politică măruntă", a afirmat Iohannis. Preşedintele a conchis că aşteaptă un nou proiect de rectificare bugetară din partea Executivului. "Aştept şi asta le-am spus membrilor Guvernului să revină cu un nou proiect de rectificare bugetară care elimină aceste tăieri inexplicabile dacă vrem să fim oameni serioşi. Dacă dorim să insistăm pe nişte şicane politice atunci lucrurile s-ar putea să se corecteze un pic mai greu", a arătat şeful statului. AGERPRES/(A - autor: Florentina Peia, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Alexandru Cojocaru)