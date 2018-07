UPDATE. Mai multi locuitori din Constanta au ramas fara apa din cauza unor variatii de tensiune la statia de tratare si pompare Palas. Ce zone sunt afectate

”Ne cerem scuze pentru neplăcerile create și asigurăm toți constănțenii deserviți de stația Palas, că echipele RAJA vor relua imediat alimentarea cu apă la parametrii normali, după ce echipele Enel vor remedia avariile și vor realimenta cu energie stația de pompare” - informează reprezentanții SC RAJA SA. .

”Asiguram toti abonatii afectati ca lucratorii RAJA vor face tot posibilul pentru asigurarea continuitatii serviciului de alimentare cu apa la parametrii optimi, atata timp cat nu vor mai exista fluctuatii/intreruperi in alimentarea cu energie electrica” - au transmis reprezentanții SC RAJA SA.

Astăzi - 28 iulie 2018, începând cu ora 09,45, la stația de tratare și pompare Palas din municipiul Constanța s-au înregistrat mai multe variații de tensiune, iar pompele de la nivelul stației au rămas fără energie.Potrivit SC RAJA SA, încă de la primele variații de tensiune au fost anunțați și reprezentanții ENEL care se află în prezent la față locului pentru remedierea problemei.Până la rezolvarea situației, abonații din zoneleUPDATE. ora 11.30La Statia de Pompare Palas, la ora 11,20, a fost reluată alimentarea cu energie. Imediat, echipele RAJA de permanenta din cadrul statiei au facut toate manevrele necesare pentru repornirea pompelor in conditii de siguranta, in vederea furnizarii apei catre abonatii afectati. Avand in vedere volumulmare de apa necesar pentru intrarea sistemului in presiunea necesara pomparii, numarul consumatorilor deserviti, dar si consumul specific din această perioadă, abonatii din cartierele CET, Viile Noi, Medeea, Palas, Bratianu, Km 4-5, Km5, Poarta 6, Abator, Gara, Casa de Cultura, Inel I s i Inel II vor avea apa cu presiuni normale in jurul orei 14,00.