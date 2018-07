UPDATE: Nou contract pentru servicii de curatenie in Vama Albita

Vama Albita 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE: Prefectul Eduard-Andrei POPICA a intervenit la Ministerul Finantelor, iar de vineri, 20 iulie, ANAF a incheiat un nou contract cu o firma, care sa asigure servicii de curatenie in interiorul Vamii Albita. STIREA INITIALA :Fotografii de cosmar din Vama Albita, cel mai tranzitat punct de Trecere a Frontierei din partea de Est a Romaniei. Igiena din toaletele din punctul de frontiera sunt un adevarat focar de infectie de unde poti lua diverse boli. Urina, materiale fecale cat si apa care iti ajunge pana la nivelul incaltamintii . Nici la capitolul cosuri de gunoi si deseuri nu sta mai bine. Mormane de gunoaie domnesc in P.T.F Albita, loc pe unde in aceasta perioada trec zilnic mii de persoane . Rus ...