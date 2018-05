UPDATE Phenianul ameninta ca anuleaza summitul cu Washingtonul (KCNA)

Coreea de Nord a ameninţat miercuri că anulează summitul prevăzut luna viitoare între Kim Jong Un şi Donald Trump, dacă Washingtonul continuă să pretindă ca ea să renunţe unilateral la arsenalul său nuclear, transmite AFP. Dacă administraţia preşedintelui american "ne pune cu spatele la zid şi ne cere să renunţăm unilateral la arma nucleară, nu vom mai avea interesul pentru discuţii şi va trebui să reconsiderăm chestiunea de a şti dacă trebuie să acceptăm summitul viitor dintre Coreea de Nord şi Statele Unite", a declarat ministrul adjunct de externe Kim Kye Gwan citat de agenţia oficială KCNA. ORA 22.22 Coreea de Nord ameninţă că anulează summitul cu Donald Trump Coreea de Nord a ameninţat miercuri că anulează summitul prevăzut la 12 iunie între liderul său, Kim Jong Un, şi preşedintele american, Donald Trump, din cauza manevrelor militare din Sud, a informat agenţia sud-coreeană Yonhap. Phenianul a anulat, de asemenea, o întâlnire la nivel înalt prevăzută miercuri cu Seulul pentru a protesta faţă de exerciţiul militar anual Max Thunder la care participă armatele sud-coreeană şi americană, a afirmat Yonhap, citând agenţia oficială nord-coreeană KCNA. Statele Unite vor trebui "să se gândească cu atenţie la soarta acestui summit Coreea de Nord-SUA, în lumina vacarmului militar", a transmis Yonhap, citând agenţia oficială nord-coreeană. Foto: (c) YONHAP / EPA Exerciţiile dintre forţele aeriene ale celor doi aliaţi constituie un antrenament pentru o invazie şi o provocare, în timp ce relaţiile intercoreene se destindeau, a adăugat Yonhap, preluând KCNA. La rândul său, Washingtonul a afirmat că pregăteşte în continuare summitul. "Vom continua să mergem mai departe" în ce priveşte pregătirile, "nu am primit nicio notificare" legată de vreo schimbare, a declarat purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Heather Nauert. Limbajul utilizat de Coreea de Nord este o revenire neaşteptată la vechea retorică a Phenianului care a afirmat multă vreme că are nevoie de arma nucleară pentru a se apăra împotriva Statelor Unite. Ostilităţile dintre Coreea de Nord şi Coreea de Sud (1950-1953) s-au încheiat cu un armistiţiu, lăsând teritoriul divizat în două ţări, delimitate de o zonă demilitarizată. Cele două tabere se află, tehnic, în stare de război. AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Adrian Dădârlat)