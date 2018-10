UPDATE. Replica destul de mare: Cutremur resimtit la Constanta. Ce magnitudine a avut

Potrivit Centrului Seismologic Euro-Mediteranean cutremurul a avut loc la ora 03.38 şi a avut epicentrul în RomâniaA avut o magnitudine de moment de 5.7 grade şi epicentrul la o sută de kilometri adâncimeEpicentrul a fost localizat la coordonatele 45.67 N ; 26.39 E la 139 km N de Bucureşti, 52 km SE de Sfântu-Gheorghe şi 14 km SE de Comandău.Cutremurul a avut si o replică de 3.1 grade.Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite:In ziua de 28/10/2018 la ora 03:38:11(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Buzau un cutremur cu magnitudinea 5.8 pe scara Richter, la adancimea de 150km.Intensitatea cutremurului in zona epicentrala a fost de VI grad(e) Mercalli.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu(17km), Covasna(33km), Întorsura Buzăului(37km), Târgu Secuiesc(48km), Vălenii de Munte(53km).