Update. Sedinta cu scantei la Primaria Iasi. Consiliul Local, gata de scandal - LIVE VIDEO

UPDATE: Alesii PSD discuta la aceasta ora daca sa intre in sala sau nu. In aceste conditii exista posibilitatea ca sedinta sa nu aiba cvorum. Plenul Consiliului Local Iasi se va reuni intr-o sedinta ordinara pentru a dezbate cateva zeci de proiecte de hotarare. Sedinta va avea loc in cursul zilei de vineri, 4 mai, de la ora 10:00, la Palatul Roznovanu. Aceasta sedinta ar fi trebuit sa aiba loc la finalul lunii aprilie, insa din cauza mini vacantei de 1 mai, municipalitatea a decis sa nu se complice si sa amane discutiile pentru aceste zile. Pe ordinea de zi a sedintei de plen se vor afla o serie de proiecte privind rectificari bugetare, planuri urbanistice zonale, dar si unele proiecte privind aco ...