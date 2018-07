UPDATE Sibiu: Activitatea la Aeroportul International, reluata; nu se stie inca ce substanta a fost pulverizata

UPDATE ORA 18:58 Activitatea a revenit la normal în Aeroportul Internaţional din Sibiu (AIS), după ce cursele au fost întârziate şi peste 400 de pasageri au fost evacuaţi joi după-amiază, din cauza unei substanţe necunoscute, care a degajat un miros înţepător, provenită de la un spray găsit de pompieri, a anunţat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU), Ramona Nistor. Deocamdată nu se ştie exact despre ce substanţă este vorba. Nimeni nu a fost rănit în urma pulverizării acestei substanţe în aeroport. "ISU Sibiu a fost solicitat să intervină la aeroportul Sibiu pentru identificarea unei substanţe necunoscute, emanată în aeroport. Imediat, la locul evenimentului s-au deplasat echipaje de pompieri cu autospeciale de intervenţie şi ambulanţe SMURD. Echipa CBRN a ISU Sibiu a acţionat imediat pentru prelevarea probelor de aer, în vederea identificării substanţei. A fost găsit un spray cu substanţă care provoca iritaţii, presiune la nivelul cailor respiratorii şi ochilor. Împreună cu instituţiile cu rol în gestionarea unor astfel de situaţii, ISU Sibiu a luat măsura evacuării persoanelor din aeroport, în total aproximativ 400 persoane. Nicio persoană nu are nevoie de îngrijiri medicale. Activitatea a fost reluată acum în aeroport", a spus Ramona Nistor. Reprezentanţii AIS spun că evacuarea terminalului de pasageri din aeroport s-a făcut din cauza "unui miros înţepător, pentru a se evita orice neplăceri". * UPDATE ORA 18:40 Aeroportul Internaţional Sibiu: S-a găsit un spray cu substanţă necunoscută; curse întârziate, 400 de pasageri evacuaţi Specialiştii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) au găsit în cutia pentru depozitarea obiectelor interzise zborului un spray de la care s-ar fi pulverizat o substanţă necunoscută în Aeroportul Internaţional Sibiu (AIS), unde cursele sunt întârziate şi peste 400 de pasageri au fost evacuaţi de urgenţă joi după-amiază, potrivit purtătorului de cuvânt al ISU, Ramona Nistor. "ISU Sibiu a fost solicitat să intervină la aeroportul Sibiu pentru identificarea unei substanţe necunoscute, emanate în aeroport. Imediat, la locul evenimentului s-au deplasat echipaje de pompieri cu autospeciale de intervenţie şi ambulanţe SMURD. Echipa CBRN a ISU Sibiu a acţionat imediat pentru prelevarea probelor de aer, în vederea identificării substanţei. A fost găsit un spray cu substanţă care provoca iritaţii, presiune la nivelul cailor respiratorii şi ochilor. Împreună cu instituţiile cu rol în gestionarea unor astfel de situaţii, ISU Sibiu a luat măsura evacuării persoanelor din aeroport, în total aproximativ 400 persoane. Nicio persoană nu are nevoie de îngrijiri medicale. După identificarea substanţei, activitatea va fi reluata în aeroport", a anunţat Ramona Nistor. Potrivit sursei citate, nimeni nu este rănit la AIS. Reprezentanţii AIS spun că evacuarea terminalului de pasageri din aeroport s-a făcut "datorită unui miros înţepător, pentru a se evita orice neplăceri". Este al doilea incident din acest an la AIS, după ce în luna martie, două persoane care au pătruns în incinta aeroportului au escaladat gardul de protecţie, în apropierea remizei de pompieri, la aproximativ o jumătate de kilometru de zonele destinate pasagerilor sau aeronavelor. Prefectul judeţului Sibiu, Adela Muntean, a criticat şi joi, în şedinţa Colegiului Prefectural, felul în care conducerea AIS şi cea a Consiliului Judeţean gestionează securitatea la aeroport, în perspectiva organizării la Sibiu, în 2019, a Summit-ului UE, la care sunt aşteptaţi şefi de stat care vor ajunge prima dată cu avioanele la AIS. Aeroportul Internaţional Sibiu este o principală poartă de intrare nu doar în judeţ, ci şi în Transilvania. În ultimii ani, tot mai multe companii au dezvoltat rute spre şi dinspre Sibiu. * ORA 17:36 Sibiu: Aeroportul Internaţional a fost evacuat de urgenţă din cauza unei substanţe necunoscute Peste 400 de persoane au fost evacuate joi după-amiază, de pe Aeroportul Internaţional Sibiu (AIS), din cauza unei substanţe care s-ar afla în perimetrul aeroportuar şi degajă un miros înţepător, a anunţat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU), Ramona Nistor. "Din primele informaţii, se pare ca este vorba despre o substanţă necunoscută emanată în aeroport, fără victime. Intervine Detaşamentul Sibiu cu autospeciale de intervenţie pentru cercetarea şi identificarea substanţei", a anunţat reprezentanta ISU Sibiu. Reprezentanţii AIS spun că evacuarea terminalului de pasageri din aeroport s-a făcut "datorită unui miros înţepător, pentru a se evita orice neplăceri". Traficul aerian nu este afectat la AIS, potrivit purtătorului de cuvânt al aeroportului, Alexandra Păcurar. Este al doilea incident din acest an la AIS, după ce în luna martie, două persoane care au pătruns în incinta aeroportului au escaladat gardul de protecţie, în apropierea remizei de pompieri, la aproximativ o jumătate de kilometru de zonele destinate pasagerilor sau aeronavelor. Prefectul judeţului Sibiu, Adela Muntean, a criticat şi joi, în şedinţa Colegiului Prefectural, felul în care conducerea AIS şi cea a Consiliului Judeţean gestionează securitatea la aeroport, în perspectiva organizării la Sibiu, în 2019, a Summit-ului UE, la care sunt aşteptaţi şefi de stat care vor ajunge prima dată cu avioanele la AIS. Aeroportul Internaţional Sibiu este o principală poartă de intrare nu doar în judeţ, ci şi în Transilvania. În ultimii ani, tot mai multe companii au dezvoltat rute spre şi dinspre Sibiu. AGERPRES/(AS-autor:Isabela Paulescu, editor: Karina Olteanu, editor online: Ada Vîlceanu)