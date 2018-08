UPDATE. SSC Farul. Renunta Ion Barbu?: Asa vad eu situatia, ca ar fi mai bine sa vina altcineva ca antrenor principal

Sunt foarte supărat și dezorientat de ce se întâmplă. Nu vreau să dau vina pe jucători, mi-am asumat întreaga răspundere, dar așa am văzut eu, că nu suntem compatibili. Una le-am cerut, alta s-a făcut. Îi înțeleg și pe ei, au și ei dreptate, dacă punem cap la cap toate aspectele existente. Repet, poate nu sunt compatibil cu jucătorii și, decât să se schimbe o jumătate de echipă, mai bine plec eu. Nu suport să fiu omul care să pierd. Am fost foarte deranjat de ce s-a întâmplat. Au fost două înfrângeri care m-au durut foarte tare. În acest moment, așa văd eu situația, că ar fi mai bine să vină altcineva ca antrenor principal. Nu sunt laș. În prima etapă, a fost euforia de început, devotament din partea jucătorilor, dar și noroc, și șansă. Apoi, ușor-ușor, s-au văzut discrepanțele de pregătire. În plus, jucăm meciurile de acasă în deplasare. Și la meciul cu UTA, și acum s-a creat o nebuloasă totală. Nu vreau să creez o dezbinare la club, să apară probleme din partea mea. Nu vreau să creez probleme, să se spună că Barbu zice că nu e aia, nu e aialaltă, dar la început de ce nu a zis? Sunt alături de Farul din 1999. Din păcate, acesta a fost destinul meu la Farul ca antrenor. Când am avut ocazia să antrenez și eu clubul cel mai iubit din viața mea, a fost numai în situații critice pentru Farul. Lumea judecă direct și spune apoi că uite, Barbu nu are rezultate, a vrut să fie antrenor și nu e antrenor. Vreau să iau cea mai bună decizie, dar în acest moment sunt foarte supărat. Rămân aproape cu sufletul de proiect, dar e foarte greu să mai fiu antrenor și să-mi mai asum situația. Nu vreau să pară că sunt laș și că mă dau la o parte, dar mi-e foarte greu, a declarat Ion Barbu.