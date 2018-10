UPDATE SUA: Autorul atacului armat dintr-o sinagoga din Pittsburgh s-a predat politiei

Bărbatul înarmat care a deschis focul sâmbătă şi a făcut mai multe victime într-o sinagogă din oraşul american Pittsburgh, statul Pennsylvania, s-a predat poliţiei, relatează AFP. "Autorul atacului armat se află în arestul poliţiei. Există numeroase victime în sinagogă, trei ofiţeri au fost împuşcaţi", a declarat pentru presă un purtător de cuvânt al poliţiei. Cel puţin patru persoane au fost ucise şi 12 au fost rănite, între care trei ofiţeri de poliţie, în atacul armat produs sâmbătă la o sinagogă din oraşul Pittsburgh, au informat mass-media locală şi CNN, relatează Reuters. Postul local KDKA a informat că sunt opt morţi şi că trei poliţişti au fost răniţi. Events in Pittsburgh are far more devastating than originally thought. Spoke with Mayor and Governor to inform them that the Federal Government has been, and will be, with them all the way. I will speak to the media shortly and make further statement at Future Farmers of America.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2018 Totul a început la scut timp după ora 10:00 (14:00 GMT) când poliţia locală le-a cerut locuitorilor din cartier să rămână în case, precizând că există un trăgător în apropierea sinagogii. "Există un trăgător în zona Wilkins şi Shady. Evitaţi zona", au anunţat într-un mesaj pe Twitter serviciile de securitate publică ale oraşului, care au desfăşurat importante forţe la faţa locului. "Urmărim informaţiile referitoare la atacul armat de la sinagoga Copacul vieţii din Pittsburgh. Ne rugăm pentru cei morţi, răniţi, pentru toate familiile afectate şi pentru serviciile noastre de prim ajutor", a scris pe Twitter vicepreşedintele Mike Pence. Monitoring reports of shooting at Tree of Life Synagogue in Pittsburgh. Praying for the fallen, the injured, all the families impacted, and our courageous first responders. God bless them all.— Vice President Mike Pence (@VP) October 27, 2018 Acest atac, ale cărui motive nu sunt imediat clare, a provocat consternare în oraş. Poliţia din New York a anunţat că a trimis forţe de securitate suplimentare la locul de cult aflat în cartierul Squirrel Hill din Pittsburgh, centrul istoric al comunităţii evreieşti din acest oraş din nord-estul SUA. ORA 18:25 SUA: Cel puţin patru morţi într-un incident armat în apropierea unei sinagogi din Pittsburgh Cel puţin patru persoane au fost ucise sâmbătă într-un incident armat în apropierea unei sinagogi din oraşul american Pittsburgh, statul Pennsylvania, au informat mass-media din SUA, relatează AFP. Sursa foto : (c) John Altdorfer / REUTERS "Se pare că există mai multe victime", a scris preşedintele Donald Trump pe Twitter, cerând populaţiei să rămână la adăpost. Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2018 "Există numeroase victime", a declarat pentru presa locală Jason Lando, comandantul poliţiei din Pittsburgh. Televiziunea afiliată canalului CBS a raportat şapte morţi, între care doi poliţişti, în timp ce Fox News Pittsburgh a vorbit despre patru persoane împuşcate în apropierea sinagogii "Copacul vieţii", unde credincioşii se adunaseră pentru o slujbă religioasă. Sursa foto : (c) John Altdorfer / REUTERS Mai înainte, autorităţile locale au anunţat că poliţia încearcă să captureze un individ înarmat zărit în apropierea unei sinagogi într-un cartier din oraşul Pittsburgh. "Există un trăgător în zona Wilkins şi Shady. Evitaţi zona", au anunţat într-un mesaj pe Twitter serviciile de securitate publică ale oraşului. Agenţia Federală pentru Controlul Armelor (ATF) a anunţat pe Twitter că agenţi speciali au fost trimişi la locul incidentului.AGERPRES/(AS - editor: Mihaela Moise, editori online: Alexandru Cojocaru, Adrian Dădârlat) Sursa foto: CBS Los Angeles / Twitter