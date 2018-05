UPDATE SUA: Cel putin opt morti dupa ce o persoana a deschis focul intr-un liceu din Texas

* UPDATE ORA 18,54 Mai multe persoane au fost ucise vineri după ce un individ înarmat a deschis focul într-un liceu din Texas, au relatat posturi de televiziune, în timp ce preşedintele Donald Trump a atras atenţia că "ne putem aştepta la veşti proaste", relatează AFP. "Focuri de armă într-o şcoală din Texas. Primele informaţii arată că ne putem aştepta la veşti proaste", a scris pe Twitter liderul de la Casa Albă, care a mai spus că este vorba de un "atac oribil". Poliţia a anunţat apoi la scurt timp că în între opt şi zece persoane şi-au pierdut viaţa în incident. Tot conform poliţiei, atacatorul era un elev al liceului. Anterior, un jurnalist al postului local de televiziune KHOU a citat trei surse distincte care au spus că cel puţin opt persoane au fost ucise, în timp ce CNN a relatat că ar fi vorba de "mai mulţi morţi". * ORA 17,45 Focuri de armă la un liceu din Texas: Există răniţi, dar situaţia este sub control (autorităţi) Mai multe persoane au fost rănite vineri după ce un atacator a deschis focul într-un liceu din Texas, au anunţat autorităţile, care au precizat că situaţia este ''sub control'', relatează AFP. "S-a produs un incident în această dimineaţă într-un liceu, în care a fost implicat un atacator înarmat. Incidentul este în desfăşurare, dar este sub control. Au fost confirmaţi răniţi", a precizat districtul şcolar din Santa Fe pe pagina sa de Facebook, fără a spune despre ce liceu este vorba. Şeriful comitatului limitrof Harris a precizat anterior că este vorba de Santa Fe High School, în suburbia oraşului Houston. Presa locală a relatat, făcând referire la surse poliţieneşti, că o persoană a fost arestată. Unele media au relatat că mai mult persoane ar fi fost chiar ucise. "Cineva a intrat cu o puşcă şi a început să tragă, iar o fată a fost rănită la picior", a declarat un martor pentru postul de televiziune local KTRK. Această sursă a precizat că mai mulţi elevi au început să fugă din liceu. Richard Allen, părintele unui elev, a spus la acelaşi post de televiziune că a ajuns la faţa locului la scurt timp după ce a început atacul şi că a văzut mai multe persoane luate de ambulanţă. "Fiul meu a spus că cineva a intrat în sala unde aveau loc cursurile de artă şi a început să tragă asupra multor elevi", a afirmat el. AGERPRES/(AS - autor: Ionuţ Mareş, editor: Sorin Popescu, editor online: Gabriela Badea) *** UPDATE-ul este realizat în baza ştirilor AGERPRES, orele indicate reprezentând momentul difuzãrii ştirilor pe fluxul agenţiei.