UPDATE. Trezorierul PSD, Mircea Draghici, audiat de procurorii DNA

Într-o adresă către Autoritatea Electorală Permanentă, procurorii DNA arată că ”în interesul urmăririi penale care se efectuează în dosarul penal cu nr. de mai sus (nr. 21/P/2019 – n. red.), vă înaintăm alăturat un exemplar al ordonanței emisă în cauză în data de 11.02.2019 și vă solicităm să ne înaintați, în fotocopii certificate pentru conformitate cu originalul, documente privind: modul de stabilire și repartizare a subvențiilor acordate în cursul anului 2017 Partidul Social Democrat; virarea sumelor de bani acordate în cursul anului 2017 Partidului Social Democrat; rapoartele de control privind modul de utilizare de către Partidul Social Democrat a subvențiilor la nivelul anilor 2017 și 2018”.



Trezorierul PSD, Mircea Drăghici, a ajuns la DNA pentru a fi audiat în dosarul în care procurorii anticorupție investighează modul în care PSD a utilizat banii primiți ca subvenție de la bugetul statului prin Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), informează Antena3.ro La începutul anului, DNA a cerut documente de la AEP pentru a verifica dacă PSD a direcționat banii din subvenții către instituții de presă.

"Să fii pus sub acuzare că nu ai respectat o lege pe care tu ai făcut-o în Parlamentul României şi eşti cel mai îndreptăţit să ştii spiritul şi litera acestei legi - atenţie - mi se pare mult exagerat şi cred cumva că are legătură şi cu coordonarea campaniei. De fiecare dată când a urmat o campanie electorală, am fost chemat la DNA", a spus Drăghici, la ieşirea din DNA, conform Agerpres.ro.



Presa a relatat că DNA are în lucru un dosar în care se investighează modul în care PSD a utilizat banii primiţi ca subvenţie de la Autoritatea Electorală Permanentă.



Dosarul ar fi pornit de la un articol publicat în presă, în care se relata că Mircea Drăghici ar fi folosit bani din subvenţia primită de PSD pentru achiziţionarea unor maşini folosite de soţia sa.

Sursa foto: Facebook/Mircea Drăghici