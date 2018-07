UPDATE Trump incearca sa calmeze furtuna politica de dupa summitul cu Putin, afirmand ca s-a exprimat gresit

Preşedintele american Donald Trump a încercat să calmeze furtuna politică provocată de eşecul de a-l face responsabil pe preşedintele rus Vladimir Putin pentru amestecul rus în alegerile prezidenţiale din SUA din 2016, afirmând că s-a exprimat greşit în conferinţa de presă comună de luni, de la Helsinki, relatează marţi Reuters. Trump a şocat întreaga lume evitând să-l critice pe liderul rus pentru acţiunile Moscovei de subminare a alegerilor şi a făcut să planeze îndoiala asupra agenţiilor americane de informaţii, ceea ce a dus la apeluri din partea unora dintre aleşii americani de înăsprire a sancţiunilor asupra Rusiei. "Am spus cuvintele 'ar fi' în loc de 'nu ar fi' ", le-a spus Trump jurnaliştilor la Casa Albă, la peste 24 de ore de la conferinţa comună cu Putin. "Propoziţia ar fi trebuit să fie 'nu văd niciun motiv pentru care nu ar fi Rusia' ", a adăugat el. Foto: (c) Leah Millis / REUTERS Trump, care a avut numeroase oportunităţi de a-l critica pe Putin la Helsinki, l-a elogiat în schimb pe liderul rus în timpul conferinţei de presă pentru "negarea fermă" a concluziilor agenţiilor de informaţii americane, potrivit cărora statul rus s-a amestecat în alegerile prezidenţiale. Deşi se confrunta cu presiune din partea criticilor, a ţărilor aliate şi chiar din partea propriului staff de a adopta o linie dură, Trump nu a rostit public niciun cuvânt critic la adresa Moscovei în niciuna dintre chestiunile care au adus relaţiile dintre cele două ţări în cel mai scăzut punct de la Războiul Rece, comentează Reuters. Atât republicanii, cât şi democraţii, l-au acuzat că s-a coalizat cu un adversar în detrimentul propriei sale ţări. Foto: (c) Leah Millis / REUTERS Trump a declarat marţi că are completă încredere în agenţiile americane de informaţii şi că le-a acceptat concluziile, deşi a insistat că acţiunile Rusiei nu au avut niciun impact asupra rezultatului. Furtuna politică declanşată de prestaţia sa la conferinţa de presă de la Helsinki a cuprins administraţia sa şi s-a extins la Partidul Republican, eclipsând multe dintre controversele frecvente care au apărut în timpul celor 18 luni turbulente ale lui Trump la Casa Albă. Liderul majorităţii din Senatul SUA, Mitch McConnell, a declarat presei că Rusia nu este un prieten al SUA şi a avertizat împotriva unei eventuale repetări a amestecului în alegeri din 2016. Foto: (c) Leah Millis / REUTERS "Există mulţi printre noi care înţeleg pe deplin ce s-a întâmplat în 2016 şi ar fi bine să nu se întâmple din nou în 2018", a spus McConnell. Unii aleşi au declarat că vor căuta să pedepsească Rusia în Congres. Mai mulţi senatori de la ambele partide sprijină sancţiuni mai dure împotriva Rusiei, dar nu ştie dacă liderii republicani din Congres vor susţine decizia sau despre ce sancţiuni este vorba. Preşedintele Camerei Reprezentanţilor, Paul Ryan, care a calificat guvernul rus drept "ameninţător", a spus că ar lua în calcul noi sancţiuni asupra Rusiei şi şi-a reiterat sprijinul pentru concluziile agenţiilor americane conform cărora Rusia a încercat să influenţeze alegerile din 2016. Foto: (c) Aaron P. Bernstein / Files / REUTERS Congresul a adoptat cu o largă majoritate anul trecut o lege care impunea sancţiuni asupra Moscovei pentru ingerinţele în alegeri şi pentru acţiunile din Ucraina şi Siria. În aprilie, legea a determinat Trezoreria americană să impună sancţiuni majore asupra unor oficiali şi oligarhi ruşi, într-una dintre cele mai agresive mişcări ale Washingtonului pentru a pedepsi Moscova. Alţi aleşi americani au sugerat adoptarea unei rezoluţii care să exprime sprijinul pentru agenţiile de informaţii sau majorarea cheltuielilor pentru a spori securitatea la alegeri şi a preveni atacuri cibernetice. Senatorul republican Bob Corker, preşedinte al Comisie pentru relaţii externe, a declarat că liderii din Congres caută cele mai eficiente răspunsuri. Foto: (c) Leah Millis / REUTERS "Încercăm să ne dăm seama care ar fi modul adecvat de a replica. Ştiţi că preşedintele poate provoca mai multe pagube în 15 minute la o conferinţă de presă decât putem noi repara în şase luni de adoptat rezoluţii", a declarat el presei. Corker a spus că "primul pas" va fi audierea secretarului de stat Mike Pompeo, care va vorbi despre Rusia în Congres săptămâna viitoare. "Nu vrem ceva de genul 'pregătiţi armele, trageţi'. Vrem să cumpănim bine ce facem pentru ca ţara noastră să aibă de câştigat", a mai spus el. AGERPRES/(AS - editor: Florin Ştefan, editor online: Adrian Dădârlat)