UPDATE - Trupul neinsufletit al Prof. Dr. Marin Burlea a fost adus astazi in Amfiteatrul Spitalului pentru Copii Sf. Maria din Iasi

Marin Burlea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE - Slujba de inmormantare va avea loc luni, incepand cu ora 10.00, la Biserica Adormirii Maicii Domnului-Vulpe, din strada Sarariei nr. 40. In jurul orei 12.30-13.00, Prof. Univ. Dr. Marin Burlea va fi condus pe ultimul drum la Cimitirul Eternitatea din Iasi, orasul care l-a adoptat definitiv. UPDATE - Cadrele medicale dar si cei care i-au fost aproape profesorului Burlea au venit in numar mare pentru a-si lua ramas bun de la regretatul medic iesean. Stirea initiala - Zi plina de tristete in randul medicilor ieseni si nu numai. Ieri dimineata, cunoscutul doctor prof. univ. dr. Marin Burlea s-a stins din viata. Cei care vor sa-i aduca un ultim omagiu pot veni astazi in Amfiteatrul M ...