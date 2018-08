UPDATE Un avion cu 100 de persoane la bord s-a prabusit in Mexic; 85 de raniti, niciun mort

Un avion având la bord 97 de pasageri şi un echipaj de patru persoane s-a prăbuşit marţi în nordul Mexicului, în jurul orei locale 16.00 (21.00 GMT), la scurt timp după decolarea de pe aeroportul Durango, relatează presa locală, preluată de DPA şi Reuters. Foto: (c) Ginnette Riquelme / File Photo / REUTERS Un purtător de cuvânt al agenţiei mexicane de protecţie civilă a afirmat că avionul a aterizat de urgenţă la circa 10 km de aeroportul de unde decolase şi că sunt cel puţin 85 de răniţi, dar niciunul nu a suferit arsuri şi nimeni nu a murit; incendiul declanşat în avion a fost stins. Un reporter al reţelei Milenio relatase că există în mod cert supravieţuitori care au mers pe jos până la o şosea pentru a cere ajutor, iar purtătorul de cuvânt Alejandro Cardoza a confirmat că unii au părăsit epava prin forţe proprii. Compania Aeromexico a informat printr-un mesaj în reţeaua Twitter, preluat de Reuters, că opera cursa respectivă, cu numărul 2431, cu destinaţia Ciudad de Mexico, şi a precizat că este vorba de un aparat Embraer 190 cu capacitate de 100 de pasageri. El #Vuelo2431 cubría la ruta Durango - Ciudad México, operado por un avión Embraer 190 con capacidad para 100 pasajeros.— Aeroméxico (@Aeromexico) July 31, 2018 Guvernatorul provinciei Durango, Jose Rosas Aispuro, a declarat unei televiziuni locale că unii martori au auzit "o bubuitură", iar imediat după aceea avionul a ajuns la sol. În imaginile transmise la televiziune se putea vedea coada avionului, cu logo-ul Aeromexico, pe un câmp cu vegetaţie. Foto: (c) Contacto Hoy/via REUTERS Operatorul aerportului, Grupo Aeroportuario Centro Norte, a pus accidentul pe seama condiţiilor meteorologice nefavorabile. Producătorul Embraer nu a răspuns solicitării Reuters de a comenta evenimentul. Preşedintele Mexicului, Enrique Pena Nieto, a scris pe Twitter că le-a cerut miniştrilor apărării, protecţiei civile şi transporturilor să intervină. He instruido a la @SEDENAmx, @PcSegob y @SCT_mx para que colaboren en la atención del percance aéreo ocurrido en Durango. Hago votos para que la tripulación y la totalidad de pasajeros se encuentren bien.— Enrique Peña Nieto (@EPN) July 31, 2018 AGERPRES/(AS - editor: Marius Hosu, editor online: Adrian Dădârlat)