Uraganul Michael a lovit Florida! E cea mai devastatoare furtuna a ultimelor decenii, spun specialistii - VIDEO

Uraganul Michael, cea mai devastatoare furtuna a ultimelor decenii, potrivit specialistilor, a atins uscatul, in apropiere de Mexico Beach, in statul Florida, cu rafale de vant de pana la 250 de kilometri - aproape de categoria maxima, a 5-a, a anuntat Centrul National american al Uraganelor. Ochiul uraganului a trecut printre Panama City si Insula St. Vincent, iar Centrul National american al Uraganelor (NHC) a indemnat populatia care se afla in ochiul relativ calm al uraganului sa nu se aventureze sa iasa afara. Forta urganului Michael s-a extins pana la 75 de kilometri de centru. Rafale de vant au distrus cladiri in Panama City Beach. O fatada aflata in constructie s-a surpat, iar materiale de m ...