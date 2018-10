Uraganul Willa a ajuns deasupra Mexicului, aducand ploi torentiale si rafale puternice de vant

Meteorologii au emis un cod portocaliu de vânt puternic valabil miercuri, 24 octombrie, în mai mutle județe din țară. Avertizare meteo de cod portocaliu de vânt miercuri 24 octombrie, între orele 12:00 și 19:00. În intervalul mai sus-menționat vor fi rafale puternice de vânt în următoarele județe: Caraș-Severin, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu. În intervalul […] The post Cod portocaliu de vânt. Care sunt zonele afectate appeared first on Cancan.ro.