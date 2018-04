Urmarire spectaculoasa a  politistilor! Un barbat, suspect de contrabanda, a fugit dupa ce a fost perchezitionat 

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii Serviciului pentru Prevenirea si Combaterea Migratiei Ilegale si Infractionalitatii Transfrontaliere, sub coordonarea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, au descoperit peste 7.000 de pachete de tigari de contrabanda la doi cetateni romani, informeaza un comunicat de presa transmis miercuri de Garda de Coasta. Potrivit sursei citate, in urma activitatilor informativ-operative, politistii Serviciului Prevenirea si Combaterea Migratiei Ilegale si Infractionalitatii Transfrontaliere, din cadrul Garzii de Coasta, au depistat doi cetateni romani, A. C. si G. N., in timp ce desfasurau activitati de comercializare a produselor din tutun pe o strada din municipiul Constanta, conform Agerpres. Lovitura drastica i ...