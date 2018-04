Urmatorul film din saga 'Star Wars', prezentat in premiera internationala la Festivalul de la Cannes

Următorul spinoff din saga "Star Wars", film a cărui acţiune este centrată pe faimosul contrabandist Han Solo, va fi dezvăluit în mai, în premieră, la Festivalul de la Cannes, în cadrul unei proiecţii speciale desfăşurată în afara competiţiei, au anunţat vineri reprezentanţii festivalului, scrie AGERPRES, citând AFP şi The Guardian.

Citeşte şi: Dezvăluiri RISE PROJECT: Compania-mamă a Cambridge Analytica, IMPLICATĂ în vizita lui Meleşcanu la Washington. Reacţie TRANŞANTĂ a ministrului român

"Prezentat în afara competiţiei, noul film din galaxia "Star Wars" realizat de Ron Howard (...) va fi devoalat pe ecranul Grand Théâtre Lumičre", au indicat într-un comunicat reprezentanţii Festivalul de Film de la Cannes.

Festivalul internaţional de film de la Cannes se va desfăşura între 8 şi 19 mai, iar "Solo: A Star Wars Story" va fi proiectat la 15 mai, cu câteva zile înainte de lansarea sa oficială, la 25 mai.

Filmul spune povestea tânărului Solo - interpretat de Alden Ehrenreich - şi a prietenului său credincios, Chewbacca. Pelicula se situează cronologic înainte de primul film al sagăi, "Star Wars: Episode IV ? A New Hope" (1977), în care Harrison Ford joacă rolul pilotului navei spaţiale Millennium Falcon.

"Han Solo va face cunoştinţă cu fidelul său copilot Chewbacca şi cu celebrul escroc Lando Calrissian", a precizat într-un comunicat emis vineri grupul Disney, producător şi distribuitor al filmului.

Filmul a fost regizat de americanul Ron Howard, cunoscut pentru succese cinematografice precum "Splash" (1984), "Apollo 13" (1995) sau "A Beautiful Mind" (2001) pentru care a obţinut Premiul Oscar pentru cel mai bun regizor.

Alături de Alden Ehrenreich ("Blue Jasmine"), care îl joacă pe Han Solo, castingul îi cuprinde pe actorii Woody Harrelson ("No Country for Old Men") şi pe Emilia Clarke ("Game of Thrones").

Acesta este al doilea spinoff al epopeei spaţiale, care se desparte de aventurile lui Luke Skywalker şi ale familiei sale pentru a învinge maleficul Imperiul Galactic, după "Rogue One", lansat la sfârşitul anului 2016, care a avut încasări de peste un miliard de dolari la box office-ul mondial.