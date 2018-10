Urmeaza partidul lui Calin Popescu Tariceanu? ALDE european a exclus formațiunea lui Carles Puigdemont, PDeCAT

Drama, in direct, la TV. S-a prabusit in studio. Antrenorul a fost dus de urgenta la spital Fostul selecţioner al Angliei, Glenn Hoddle, a fost dus de urgenţă la spital, sâmbătă, în ziua în care împlinea 61 de ani. Citește mai departe...

Doi tineri din Ploiesti au fost injunghiati in parcarea unui mall din oras - UPDATE agresorii au fost retinuti Cei doi frati, de 26 si 31 de ani, care au injunghiat doi tineri in parcarea unui mall din Ploiesti, au fost retinuti, sambata, cercetarea fiind preluata de procurori.

Marius Copil, in finala la Basel. Adversarul e un titan al tenisului. Misiune teribila Tenismanul elveţian Roger Federer, numărul 3 mondial, s-a calificat în finala turneului ATP de la Basel, dotat cu premii totale în valoare de 1.984.

ALDE Europa, acțiune tranșanta: a EXCLUS un partid din familia politica europeana Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa (ALDE) a votat sâmbătă pentru a exclude partidul separatist ca ...

Un baiat de opt ani, din județul Arad, a murit dupa ce un stalp de caramida a cazut peste el Un băiat în vârstă de opt ani a murit, sâmbătă, în localitatea Seleuș, din județul Arad, după ce un stâlp de cărămidă al unei porți a căzut peste el, polițiștii deschizând un dosar penal pentru ucidere din culpă, transmite Mediafax.ro. Incidentul a avut loc, sâmbătă, în localitatea Seleuș, din județul Arad. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean

Stanescu il AMENINȚA pe Dragnea cu DINAMITAREA coaliției: ce plan a pus la cale EXCLUSIV În condițiile în care se află pe fărașul lui Liviu Dragnea – care vrea să-l maziliească atât de la portofoliul Dezvoltăr ...

Ilie Nastase este indragostit pana peste cap! Gestul impresionant facut pentru iubita lui Ilie Năstase este îndrăgostit până peste cap! Iar ultimul gest pe care l-a făcut pentru noua lui iubită este… impresionant! De două luni, Ilie Năstase trăiește o poveste de dragoste ca-n filme alături de Ioana Simion, o senzuală brunetă relativ cunoscută în showbiz-ul autohton. Din câte se pare, la scurt timp după ce Nasty a prezentat-o

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 28 octombrie 2018. Varsatorii pot avea o aventura Horoscopul zilei de 28 octombrie 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 28 octombrie 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 28 octombrie 2018 spune că astăzi nativii din zodia Vărsător pot avea parte de o aventură. Horoscop

Atac armat la o sinagoga din Pittsburgh, SUA: 8 morți. Atacatorul a strigat: Evreii trebuie sa moara Un bărbat înarmat a intrat într-o sinagogă din Pittsburgh, SUA, şi a deschis focul asupra celor prezenţi acolo, sâmbătă după-amiază. CBS Pittsburgh anunță că bilanțul a ajuns la opt morți.