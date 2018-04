Ursul si lista neagra

urs

Ursul se plimba prin padure cu o foaie in mana. Se intalneste cu lupul.

- Ce ai acolo ursule?

- Lista cu animalele pe care trebuie sa le ucid azi.

- Vai, si nu cumva sunt si eu pe lista?

- Pai, esti la numarul 45.

- Vai, nu ma omori, lasa-ma sa ma duc la copiii mei sa-i mai vad o data si dupa aia poti sa ma omori!

- Bine, hai. Se duce, vede lupu ce are de vazut, apoi il omoara ursul.

Dupa un timp, se intalneste cu vulpea.

- Ursule ce ai acolo?

- Lista cu animalele pe care trebuie sa le ucid azi.

- Vai, si sunt si eu acolo?

- Da, la nr. 15.

- Ursule, nu ma ucide! Lasa-ma sa imi vad copiii etc., etc.

- Bine. Merge, se uita, moare si vulpea.

Mai tarziu, se intalneste cu iepurele:

- Ursule, ursule, ce ai acolo?

- Lista cu animalele pe care trebuie sa le ucid azi

- Si sunt si eu pe acolo?

- Pai, esti la nr. 3.

- Si nu poti sa ma stergi de pe lista?

- Ba da. :)

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.